Каким должен быть уход человека, и можно ли оставить людям счастье - размышляет Наталья Лосева.

Умирать нужно так, чтобы ещё долгое время ты мог заботиться о любимых.

Чтобы пропитанный твоей жизнью мир и его земной воздух, как не осевшая золотая пыль в вечерних лучах, всё ещё тихо и ласково утешал.

Как варить варенье в августе, как сажать вишню и ёлку, как стащить в старом саду семена мальвы и знать, что она расцветёт только через пару лет.

Разложить секретики, навязать варежки, насушить малины, наговорить доброго на сто лет без тебя. И подглядывать потом, обнять горячим квадратом на половицах, смеяться золотой пылью.

Счастье и талант так сделать.

Источник: фейсбук Натальи Лосевой