Умирать нужно так, чтобы ещё долгое время ты мог заботиться о любимых.
Чтобы пропитанный твоей жизнью мир и его земной воздух, как не осевшая золотая пыль в вечерних лучах, всё ещё тихо и ласково утешал.
Как варить варенье в августе, как сажать вишню и ёлку, как стащить в старом саду семена мальвы и знать, что она расцветёт только через пару лет.
Разложить секретики, навязать варежки, насушить малины, наговорить доброго на сто лет без тебя. И подглядывать потом, обнять горячим квадратом на половицах, смеяться золотой пылью.
Счастье и талант так сделать.
Источник: фейсбук Натальи Лосевой