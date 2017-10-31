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Ура, каникулы! 10 полезных блогов для школьников

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На этой неделе у многих школьников начались каникулы – время, когда можно не читать скучный учебник, а, наконец, посмотреть что-то интересное. Чтобы ваши школьники не сидели просто так в своих смартфонах, «Правмир» выбрал 10 самых интересных каналов на YouTube и в Телеграме о науке и культуре.
Ура, каникулы! 10 полезных блогов для школьников
Getty Images

Alpha Centauri 

Канал, созданный группой энтузиастов. Ребята переводят западные образовательные ролики о космосе и записывают свои.

 

Простая наука

Канал – кладезь информации для любителей поджечь, смешать и взорвать. В каждом ролике показан небольшой физический или химический опыт. Некоторые из них произведут впечатление не только на подростков, но и на их родителей.

 

Канал Khan Academy Russia

Русский вариант знаменитого англоязычного канала Khan Academy, на который подписано более 3 млн человек. На канале собраны ролики по самым разным темам – от арифметики и истории до здорового образа жизни и робототехники.

 

Химия – просто!

Канал для тех, кому не хватает химии в школе. В роликах рассказывают о химических элементах и показывают опыты, которые невозможно повторить дома.

 

Veritasium

У авторского канала Дерека Мюллера более 4 млн подписчиков. Здесь можно найти интервью со знаменитыми учеными, эксперименты, песни. К сожалению, канал на английском, но к некоторым видеороликам есть субтитры на русском.

 

Канал Etorabotaet

Примерно раз в неделю здесь публикуют подборку ссылок на интересные статьи и видео про науку, образование.

 

История

Авторы канала каждый день публикуют интересные исторические фотографии с небольшим пояснением.

 

In Space

Образовательный канал о космосе. В отличие от других каналов похожей тематики, его может читать человек без глубоких знаний в астрономии. Много фотографий и простых фактов о космосе.

 

История Москвы

Канал для любителей истории Москвы. Авторы канала публикуют фотографии и интересные факты об истории и архитектуре столицы.

 

Viola

Образовательный канал для изучающих английский язык. Здесь нет скучной грамматики, много веселых картинок и шуток на английском.

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