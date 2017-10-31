Ура, каникулы! 10 полезных блогов для школьников

На этой неделе у многих школьников начались каникулы – время, когда можно не читать скучный учебник, а, наконец, посмотреть что-то интересное. Чтобы ваши школьники не сидели просто так в своих смартфонах, «Правмир» выбрал 10 самых интересных каналов на YouTube и в Телеграме о науке и культуре.

Канал, созданный группой энтузиастов. Ребята переводят западные образовательные ролики о космосе и записывают свои.

Канал – кладезь информации для любителей поджечь, смешать и взорвать. В каждом ролике показан небольшой физический или химический опыт. Некоторые из них произведут впечатление не только на подростков, но и на их родителей.

Русский вариант знаменитого англоязычного канала Khan Academy, на который подписано более 3 млн человек. На канале собраны ролики по самым разным темам – от арифметики и истории до здорового образа жизни и робототехники.

Канал для тех, кому не хватает химии в школе. В роликах рассказывают о химических элементах и показывают опыты, которые невозможно повторить дома.

У авторского канала Дерека Мюллера более 4 млн подписчиков. Здесь можно найти интервью со знаменитыми учеными, эксперименты, песни. К сожалению, канал на английском, но к некоторым видеороликам есть субтитры на русском.

Примерно раз в неделю здесь публикуют подборку ссылок на интересные статьи и видео про науку, образование.

Авторы канала каждый день публикуют интересные исторические фотографии с небольшим пояснением.

Образовательный канал о космосе. В отличие от других каналов похожей тематики, его может читать человек без глубоких знаний в астрономии. Много фотографий и простых фактов о космосе.

Канал для любителей истории Москвы. Авторы канала публикуют фотографии и интересные факты об истории и архитектуре столицы.

Образовательный канал для изучающих английский язык. Здесь нет скучной грамматики, много веселых картинок и шуток на английском.