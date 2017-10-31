Ура, каникулы! 10 полезных блогов для школьников

Alpha Centauri
Канал, созданный группой энтузиастов. Ребята переводят западные образовательные ролики о космосе и записывают свои.
Простая наука
Канал – кладезь информации для любителей поджечь, смешать и взорвать. В каждом ролике показан небольшой физический или химический опыт. Некоторые из них произведут впечатление не только на подростков, но и на их родителей.
Канал Khan Academy Russia
Русский вариант знаменитого англоязычного канала Khan Academy, на который подписано более 3 млн человек. На канале собраны ролики по самым разным темам – от арифметики и истории до здорового образа жизни и робототехники.
Химия – просто!
Канал для тех, кому не хватает химии в школе. В роликах рассказывают о химических элементах и показывают опыты, которые невозможно повторить дома.
Veritasium
У авторского канала Дерека Мюллера более 4 млн подписчиков. Здесь можно найти интервью со знаменитыми учеными, эксперименты, песни. К сожалению, канал на английском, но к некоторым видеороликам есть субтитры на русском.
Канал Etorabotaet
Примерно раз в неделю здесь публикуют подборку ссылок на интересные статьи и видео про науку, образование.
История
Авторы канала каждый день публикуют интересные исторические фотографии с небольшим пояснением.
In Space
Образовательный канал о космосе. В отличие от других каналов похожей тематики, его может читать человек без глубоких знаний в астрономии. Много фотографий и простых фактов о космосе.
История Москвы
Канал для любителей истории Москвы. Авторы канала публикуют фотографии и интересные факты об истории и архитектуре столицы.
Viola
Образовательный канал для изучающих английский язык. Здесь нет скучной грамматики, много веселых картинок и шуток на английском.