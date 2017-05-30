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Ураган сорвал крест на куполе храма Рождества Богородицы в Королеве

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30 мая. ПРАВМИР. Крест на центральном куполе храма Рождества Богородицы в подмосковном Королеве оказался поврежден в результате урагана.
Ураган сорвал крест на куполе храма Рождества Богородицы в Королеве
Фото: https://twitter.com/korolevlive/

Никто из верующих не пострадал, другие части храма также не повреждены.

Также ураган повредил крышу Сенатского дворца на территории Московского Кремля.

Кроме того, стихия нанесла ущерб историческим надгробиям Донского монастыря. Они будут отреставрированы.

В Москве ураганом оказались повалены более 3500 деревьев, повреждены кровли 140 многоэтажных жилых домов и административных зданий, получили повреждения свыше 1500 машин, сообщили в пресс-службе МЧС России.

В Подмосковье были повалены более 3000 деревьев, повреждены кровли 42 жилых домов и одного роддома, 322 автомобиля.

Движение транспорта было ограничено по 20 улицам, в аэропортах решениями авиакомпаний были задержаны более 50 рейсов.

Ураган обесточил более 300 населенных пунктов, 16500 жилых домов, в которых проживают более 44000 человек.

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