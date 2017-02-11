Уроки Евы: как склонить голову перед мужем

«Сердца бьются в унисон, дыхания соединяются, мысли сливаются, и ничто не может разлучить с любимым. Адам и Ева думали, наверное, так же, особенно учитывая то, что их союз был заключен Богом. Но змей думал иначе и легко добился своего». В чем главная цель брака, и что нужно преодолеть супругам, чтобы ее осуществить?

Вступаем в брак: не почему, а зачем?

Дорогие мои, вот вы и выросли, и шагнули из семьи в мир. Перед каждым из вас теперь встал один из главных вопросов жизни – создание семьи, вступление в брачный союз. Но перед тем, как делать этот шаг, вы должны сами себе ответить на вопрос «зачем?». Не почему, а зачем вступать в брак. Вопрос не о том, что вас толкает к нему (любовь, одиночество, традиции и т.д.), а какую цель вы хотите достичь созданием брачного союза. Только определив цель, вы сможете пройти весь путь. В противном случае любое новое жизненное обстоятельство столкнет вас с него и направит то в одну сторону, то в другую. Жизнь ваша превратится из трудного пути в бесцельное блуждание или, иначе говоря, в блуд.

Слово «брак» происходит от греческого слова «брать», а соединение мужа и жены полностью называется брачным союзом. Иначе говоря, когда и муж, и жена заключают соглашение, в котором равноправно соглашаются не отдать себя другому, а взять другого себе (позже я объясню, почему так важно именно взять другого). Но чтобы дойти до этого понимания брачного союза, мы должны начать с самого начала – с сотворения Богом человека и первых его шагов.

Итак, свое творение Бог завершает созданием человека. Бог создает Адама и начинает свое общение с ним:

через заботу о нем (насаждение Эдемского сада);

через одновременное установление запрета (не есть плоды одного из деревьев);

через вовлечение человека в процесс творения, дав ему возможность наречь каждую живую тварь. Иными словами, Бог поручает человеку определить сущность каждого животного, придав ему индивидуальные черты согласно его свободному человеческому разумению.

Появление женщины делает мужчину мужчиной

Сколь долго длилось первое Бого-человекообщение, нам неизвестно. Но спустя некоторое время Господь видит, что человеку необходим помощник, подобный ему. И тогда Господь творит первую женщину, с появлением которой Адам становится не просто первым человеком, но приобретает еще одну важную особенность: он становится первым мужчиной.

Таким образом, творение женщины одновременно является и досозданием Адама до мужчины. Мы часто упускаем из вида, что именно появление женщины делает мужчину мужчиной. Бесконечные споры о правильности перевода слова «ребро», как одно из ребер или одна из сторон Адама, не имеют принципиального значения для нас сейчас. Важен неоспоримый факт, что Ева была сотворена из части Адама, унаследовав, вместе с костьми и плотью, и опыт, и знание Адама, полученные им в Богообщении до сотворения жены.

Таким образом, по сотворении Адам и Ева были едины, понятны и открыты друг другу. Они были обнажены друг перед другом, но не стеснялись этого – именно потому, что им нечего было скрывать. У них не было еще персонального опыта и тем более не было опыта жизни, сформированного их личными пристрастиями.

Эта обнаженность, открытость друг другу дает возможность Адаму при виде Евы воскликнуть: «Кость от кости, плоть от плоти моей, она будет называться женою» (Быт. 2:22). Первый брачный союз между мужчиной и женщиной заключается на основе обнаженности мыслей, желаний, опыта и открытой жизни друг перед другом.

Но змей думал иначе…

Когда мы влюбляемся, то нам кажется, что мы находимся в том же состоянии, как Адам и Ева. Сердца бьются в унисон, дыхания соединяются, мысли сливаются, и ничто не может разлучить с любимым. Адам и Ева думали, наверное, так же, особенно учитывая то, что их союз был заключен Богом. Но змей думал иначе и легко добился своего. То, как он виртуозно провернул свое дельце, мы должны разобрать буквально по словам, ведь именно в это время были заложены основные алгоритмы поведения мужчины и женщины, не присущие им до грехопадения и ставшие неотъемлемой частью их человеческой натуры после него.

Итак, змей говорит жене: «Подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни от какого древа в раю?» (Быт. 3:1) – это является провокацией, основанной на заведомо ложном утверждении, в котором змей незаметно уравнивает Еву с Адамом.

Ева отвечает змею: «Плоды с древ мы можем есть…» Казалось бы, правильный ответ, но это не совсем так. В этом ответе Ева принимает льстивое предложение змея стать равной Адаму, ведь Бог сказал это не им обоим, а одному Адаму до сотворения Евы. Следовательно, правильным ответом было бы: «Бог сказал Адаму, и я знаю через мужа моего, что…» Вот она, первая трещина в браке и первые повреждения в личности Евы, которые потом унаследуют все женщины – податливость к лести (комплиментам). Кроме этого в женщине зародилось желание функционального равенства с мужчиной, то, что сегодня мы называем феминизмом.

За этим повреждением возникает следующее – ложь «ради блага». Ева змею: «Сказал Бог – не ешьте их (плоды) и не прикасайтесь к ним» (Быт. 3:3). Не говорил Бог не прикасаться ни Адаму, ни Еве. Казалось бы, это мелочь, но с этой минуты Ева становится заложницей своей лжи. Стараясь дать отпор змею, она становится его соработницей во лжи, и трещина между ней и Адамом увеличивается. «Благая» ложь становится еще одной неотъемлемой женской чертой в брачных отношениях.

Змей жене: «…нет, не умрете, …откроются глаза ваши, и вы будете, как Боги, знающие добро и зло» (Быт. 3:5). Казалось бы, это самое время позвать мужа и посоветоваться с ним, принимать ли предложение змея, от которого зависит радикальное изменение жизни не только Евы, но и Адама. К этому времени в Еве под действием лести змея уже укоренилась уверенность, что она равна мужу. Этот порок, только что исказивший ее первозданную природу, рождает в ней новое искажение – игнорирование мужа при принятии глобальных решений в жизни семьи. Она убеждена, что единоличное решение будет во благо всем, но она ошиблась – так же, как в будущем будут ошибаться все женщины, принимающие решения в семье в обход мужа.

Ева вкушает запретный плод – свершилось. Прежний брак между ней и Адамом с ее стороны уже расторгнут. Она больше не является костью от кости и плотью от плоти. Она почувствовала себя сверх-Адамом, тем, кто теперь уже может учить мужа. Теперь не муж будет главой ее, а она будет управлять им. И будут жить они не его опытом Богообщения, а ее «мудростью», полученной в змее-общении. Умаление, вплоть до полного игнорирования мужского начала в муже – это еще одна черта, вошедшая в женскую природу в момент падения.

Ева в восторге от своего опыта: «и дала также мужу своему, и он ел» (Быт. 3:6). Это момент начала процесса искажения мужской природы. Адам знал от Бога, что нельзя есть, но не противится предложению жены. Он проявляет недопустимую мягкотелость по отношению к ней, увлекаясь ее чувственным восторгом, и теряет свою мужественность. Если Ева хоть пыталась спорить со змеем, то Адам доверчиво делает то, что предлагает ему жена. Тот, кто изначально был сотворен Богом и нарек имена всему живому, становится безгласным и безвольным исполнителем воли жены. Из лидера мужчина превращается в ведомого. Потеря мужского лидерства под чувственным натиском жены становится одним из главных искажений мужской природы.

«Жена, которую Ты мне дал…»

После искажения главной мужской функции – лидерства – брак между Адамом и Евой начинает распадаться и со стороны Адама. Они становятся чужды друг другу. «И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги» (Быт. 3:7). Они увидели не только изуродованность друг друга, но каждый увидел и свою искалеченность, свою отличность от первозданного творения Божиего. Каждому из них становится стыдно за свое уродство, и они закрываются друг от друга. Нет больше союза, в котором супругам нечего скрывать друг от друга, где они могут быть обнажены друг перед другом.

Разрушение мужской натуры и брачного союза на этом не закончилось. Бог, не видя своих возлюбленных, призывает к ответу не Еву, но Адама – того, кого Он поставил первым, того, кому Он вручил Еву. Адам боится и не выходит. Более того, он прячется от выяснения отношений, начиная хитрить. Он пытается отвести внимание Божие от главного произошедшего события и говорит: «…убоялся, потому что я наг, и скрылся» (Быт. 3:10). Он не признается открыто, что убоялся, потому что нарушил заповедь. Кроме этого, он впрямую лжет, ведь он уже не наг, т.к. уже «сделал себе опоясанье». Мужчина навсегда теряет присущую ему ранее способность быть честным, открытым и нести ответственность за свои дела, но усваивает себе змееву сущность, хитрость.

Бог Адаму: «Не ел ли ты от древа, с которого Я запретил тебе есть?» (Быт. 3:11). Такой простой вопрос, на который должен быть простой ответ: «Да». Вместо этого Бог слышит: «Жена, которую Ты мне дал, она дала мне от древа, и я ел» (Быт. 3:12). Фактически Адам отрекается от жены как от своей неотъемлемой части. Больше она не «плоть от плоти», а что-то инородное – «та, которую Ты мне дал». В этот же момент мужская натура Адама подвергается трем новым повреждениям, которые наследуют все его потомки.

Отказ от несения ответственности за свою жену, за ее действия и ее решения. Перекладывание ответственности за свои собственные ошибки на жену и, следовательно, пассивное отношение к ошибкам, неспособность и нежелание самому исправлять их. Свидетельство о жене как о чужеродном объекте, не имеющем подобия мужу. Мужчины теперь будут прилюдно подчеркивать свою независимость от жены и на работе, и в дружеских компаниях, и при других женщинах.

Этим завершается полное расторжение первого брачного союза между Адамом и Евой.

Приговор и исправление

Приговор Божий является не наказанием, приносящим боль и страдание, а средством исправления, точнее, путем, по которому человек должен пройти, чтобы искоренить в себе новообретенные черты и получить возможность возвращения в рай, возможность вновь предстать пред лицем Божиим.

Женщине, которая только что обрела власть над мужем, Господь говорит: «К мужу ты будешь испытывать влечение, и он будет властвовать над тобой». Подчинение мужчине – это самый страшный приговор для женщины, только что вознесшейся над мужем в своей гордыне. Самой вернуть мужу его мужественность, лидерство, силу и пригнуть себя под волю мужа стало главной задачей женщины при вступлении в брачный союз.

Это внутреннее преобразование для женщины – невыносимо мучительный процесс. По сравнению с ним, боль при рождении детей не воспринимается женщиной как кара Господня. «Приобрела человека от Господа» (Быт. 4:1), говорит Ева, родив первенца. Именно в детях женщины пытаются найти свое утешение, когда оказываются неспособными исполнить свою главную задачу – признать власть мужа над собой.

Господь и мужчине указывает путь исправления, но начинает Свой разговор с Адамом с указания его вины: «Ты послушал голоса жены своей и ел от древа, о котором Я заповедовал тебе, сказав: “не ешь от него”» (Быт. 3:17). Господь обвиняет Адама не в том, что он «ел от древа», а в том, что он поставил совет жены выше заповеди Господней. Вина Адама, за которую он изгнан из рая, заключается в следовании за женской чувственностью вместо следования за Господней мудростью.

Приговор прост. Вместо райских плодов теперь человек «в поте лица своего будет есть хлеб» (Быт. 3:19). Вместе с райскими плодами у человека отнимается еще и свободное Богообщение. Такое естественное и, можно даже сказать, привычное состояние беседы с Богом для мужчины обращается в непосильный труд молитвы: «Не хлебом единым жив человек, но словом Божиим». Теперь добыча этого истинного хлеба для мужа станет главной задачей возвращения в рай. Только молитва «в поте лица» дает человеку возможность услышать и уразуметь слово Божие и помогает следовать ему.

Изменение себя, а не другого

Таким образом, для возвращения в рай Адаму необходимо восстановить свою мужественность и неукоснительное следование слову Божьему, а Еве восстановить свое подчиненное единение с Адамом. Иными словами, цель союза мужчины и женщины – преодоление повреждений мужской и женской натуры, полученных в грехопадении. Они были получены совместно Адамом и Евой и должны быть преодолены совместно в союзе мужчины и женщины, в союзе, в котором мужчина берет себе женщину – такую, как она есть, со всеми ее слабостями и желаниями.

Беря женщину, мужчина обещает ей проложить для нее путь к Богу, подобно Моисею, проложившему путь через море и пустыню израильскому народу в Землю Обетованную. Женщина, беря себе мужа, несмотря на все его недостатки, обещает склонить перед ним свою голову, подобно Саре перед Авраамом. Изменение себя, а не другого, восстановление в себе, а не в другом, первозданной человеческой натуры и есть цель брачного союза, от Адама и Евы до сегодняшнего дня.