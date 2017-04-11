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Уровень доверия россиян к деятельности НКО вырос до 66%

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11 апреля. ПРАВМИР. 66 процентов россиян доверяют некоммерческим организациям, а 28 процентов участвуют в их деятельности.
Уровень доверия россиян к деятельности НКО вырос до 66%

Таковы данные Центра исследования гражданского общества и некоммерческого сектора Высшей школы экономики.

86% опрошенных знают о существовании хотя бы одной НКО.

Исследовательская группа также спрашивала россиян, готовы ли они работать добровольно и делать пожертвования. Половина опрошенных согласна стать добровольцами, а 47% — жертвовать деньги. В 2014 году к этому были готовы 29 и 33% опрошенных соответственно.

В большей степени в волонтерство вовлекаются люди среднего возраста, а также специалисты и люди, занимающие руководящие должности. Самой сильной мотивацией для волонтерской деятельности становится личный интерес. 25% готовы стать добровольцами, если так поступят их друзья и родственники. 22% хотят заниматься этим ради общественной пользы. Всего 2% видят преимущество волонтерства в льготах при поступлении в вуз (среди людей от 18 до 30 лет — 6%).

Рост в 2017 году уровня доверия к НКО связан с волной публикаций о волонтерах и посланием президента России Владимира Путина в конце 2016 года. Тогда президент заявил, что необходимо снимать барьеры для развития волонтерства и благотворительности и оказывать всестороннюю помощь социально ориентированным некоммерческим организациям, напоминает Ирина Мерсиянова, директор Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ.

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