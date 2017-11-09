Услышав о стрельбе в церкви, он схватил винтовку и ринулся в бой

В минувшее воскресенье неизвестныйв баптистской церкви в городке Саутерленд-Спрингс на юге штата Техас и убил 27 человек, среди которых были и дети. В тот день жертв могло быть намного больше, если бы не обычный техасский сантехник, вступивший в схватку с преступником.

Убийца добыл оружие обманом

Двадцатишестилетний убийца Девин Патрик Келли по закону вообще не имел права на оружие – после того как был с позором уволен из вооруженных сил и получил год тюрьмы за избиение жены и ребенка. Никто бы не выдал ему оружейную лицензию, но Келли указал ложный адрес, скрыл судимость (впоследствии власти признали халатность проверяющих служб) купил оружие и большой запас боеприпасов. Для стрельбы по прихожанам церкви он использовал штурмовую винтовку AR-15 и пистолет.

В 11.30, во время службы, он вошел Первую баптистскую церковь в городке Сазерленд-Спрингс и открыл огонь по прихожанам…

«Папа, кажется, там стреляют»

Живущий неподалеку пятидесятипятилетний сантехник Стивен Виллефорд отдыхал у себя дома, когда вбежала дочь и сказала: «Папа, кажется, там стреляют». Стивен вышел на кухню, прислушался – действительно. Дочь вскочила в машину и помчалась узнать в чем дело, а отец незамедлительно направился к своему оружейному сейфу.

«Папа, там псих расстреливает церковь!», – услышав эти слова быстро вернувшейся дочери, Виллефорд схватил свою винтовку AR-15 (такую же, как у убийцы), горсть патронов, пустой магазин и как был босой побежал к церкви. Чтобы дочь не пошла за ним, он приказал ей снарядить второй магазин для винтовки, а свой пустой магазин наполнял патронами прямо на бегу.

«У меня не было времени, потому что я продолжал слышать выстрелы один за другим – очень быстрые выстрелы, просто бах-бах-бах. И я знал, что каждый из этих выстрелов был нацелен в кого-то, это не были просто случайные выстрелы», – рассказывал впоследствии Стивен.

Посреди улицы стоял пикап убийцы с раскрытыми настежь дверями. Увидев его, Стивен зарядил винтовку и спрятался за припаркованной неподалеку машиной.

«Этого психа надо остановить, давай за ним»

Девин Келли, одетый в бронежилет и спецназовский шлем, вышел из церкви с пистолетом в руке и направился к своему пикапу. Между ним и Стивеном завязалась перестрелка на дистанции примерно в 20 метров. Сантехник заметил, что бронежилет защищает только грудь и спину убийцы, поэтому целился в бока.

После обмена выстрелами, Келли вскочил в машину и еще дважды выстрелил в Виллефорда, однако не попал. Стивен продолжал стрелять, целясь в водителя. Разбил пулями боковое стекло, а когда убийца рванул с места, продолжал стрелять ему вдогонку, разбив и заднее стекло. Вероятно, именно в этот момент ему удалось ранить убийцу.

Неподалеку притормозил проезжавший мимо автомобиль. «Этот псих только расстрелял церковь, надо его остановить, давай за ним», – крикнул Стивен водителю. Сидевший за рулем молодой техасец Джонни Лангендорфф мгновенно понял ситуацию и сказал: «Садись!».

Гонясь за преступником, Джонни и Стивен связались с полицией и сообщили, куда направляется убийца. Проверив свое оружие, Стивен обнаружил, что в нем осталось только два патрона – один магазине и один в патроннике.

Через какое-то время машина Келли стала вилять и вылетела в кювет. Стивен велел Джонни пригнуться и держать связь с полицией, а сам засел с винтовкой за капотом и приказал преступнику сдаться. Тот не отвечал.

«Выходите с поднятыми руками»

Через несколько минут Стивен и Джонни услышали полицейский громкоговоритель: «Выходите с поднятыми руками». На всякий случай Стивен положил винтовку и вышел. Полицейский оказался один. Увидев Виллефорда, он сказал: «Да не ты!». Стивен вернулся на позицию и снова взял на прицел машину убийцы.

Вскоре прибыло подкрепление – еще пять полицейских. Они прикрыли Стивена и Джонни машиной, чтобы они могли безопасно отойти.

Келли к тому времени уже истек кровью. В его машине нашли оружие и много боеприпасов. Вероятно, в тот день он планировал еще несколько нападений. И кто знает, сколько бы еще невинных жертв оплакивал бы Техас и вся Америка, если бы не сантехник Стивен Виллефорд, законно владевший оружием и не побоявшийся его применить, когда это потребовалось.

Позвонил священнику и сказал: “Я убил человека”

Стивен Виллефорд не считает себя героем.

“Я боялся за себя и за каждого из них. Я испугался за свою семью, которая живет менее чем в квартале. Я не герой. Я думаю, что мой Бог, мой Господь, защитил меня и дал мне сделать то, что нужно было сделать. Я просто хотел поскорее добраться туда”, – рассказал он в интервью.

Сейчас Стивен очень переживает о случившемся. Сразу после перестрелки, потрясенный, он позвонил знакомому священнику Джону Вуду из Огайо и сказал: “Я убил человека”.

Отец Джон называет Стивена верным христианином и говорит, что он и его жена Пэм были героями задолго до воскресенья: “Они работали с подростками и молодежью в церкви в Сан-Антонио в течение многих лет. Многие дети смотрят на них. Мы гордимся ими”.

По его словам, Стивену и его семье понадобится какое-то время, чтобы пережить посттравматическое стрессовое расстройство.

“Им нужно много молиться, чтобы самим справиться с этой ситуацией”, – сказал священник.

По материалам видео-интервью со Стивеном Виллефордом и The Christian Chronicle

Фото: Фейсбук