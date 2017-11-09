О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
Ждём Вас!
5
декабря
в 19:00
Встреча с Людмилой Улицкой. Чтение как подвиг
Навигация
Важные темы:

Услышав о стрельбе в церкви, он схватил винтовку и ринулся в бой

|
В минувшее воскресенье неизвестный открыл стрельбу в баптистской церкви в городке Саутерленд-Спрингс на юге штата Техас и убил 27 человек, среди которых были и дети. В тот день жертв могло быть намного больше, если бы не обычный техасский сантехник, вступивший в схватку с преступником.
Услышав о стрельбе в церкви, он схватил винтовку и ринулся в бой
Фото: Кортни Сакко / Caller-Times

Убийца добыл оружие обманом

Двадцатишестилетний убийца Девин Патрик Келли по закону вообще не имел права на оружие – после того как был с позором уволен из вооруженных сил и получил год тюрьмы за избиение жены и ребенка. Никто бы не выдал ему оружейную лицензию, но Келли указал ложный адрес, скрыл судимость (впоследствии власти признали халатность проверяющих служб) купил оружие и большой запас боеприпасов.  Для стрельбы по прихожанам церкви он использовал штурмовую винтовку AR-15 и пистолет.

В 11.30, во время службы, он вошел Первую баптистскую церковь в городке Сазерленд-Спрингс и открыл огонь по прихожанам…

Церковь в Сазерленд-Спрингс

«Папа, кажется, там стреляют»

Живущий неподалеку пятидесятипятилетний сантехник Стивен Виллефорд отдыхал у себя дома, когда вбежала дочь и сказала: «Папа, кажется, там стреляют». Стивен вышел на кухню, прислушался – действительно. Дочь вскочила в машину и помчалась узнать в чем дело, а отец незамедлительно направился к своему оружейному сейфу.

«Папа, там псих расстреливает церковь!», – услышав эти слова быстро вернувшейся дочери, Виллефорд схватил свою винтовку AR-15 (такую же, как у убийцы), горсть патронов, пустой магазин и как был босой побежал к церкви. Чтобы дочь не пошла за ним, он приказал ей снарядить второй магазин для винтовки, а свой пустой магазин наполнял патронами прямо на бегу.

«У меня не было времени, потому что я продолжал слышать выстрелы один за другим – очень быстрые выстрелы, просто бах-бах-бах. И я знал, что каждый из этих выстрелов был нацелен в кого-то, это не были просто случайные выстрелы», – рассказывал впоследствии Стивен.

Посреди улицы стоял пикап убийцы с раскрытыми настежь дверями. Увидев его, Стивен зарядил винтовку и спрятался за припаркованной неподалеку машиной.

Стивен Виллефорд с дочерью

«Этого психа надо остановить, давай за ним»

Девин Келли, одетый в бронежилет и спецназовский шлем, вышел из церкви с пистолетом в руке и направился к своему пикапу. Между ним и Стивеном завязалась перестрелка на дистанции примерно в 20 метров. Сантехник заметил, что бронежилет защищает только грудь и спину убийцы, поэтому целился в бока.

После обмена выстрелами, Келли вскочил в машину и еще дважды выстрелил в Виллефорда, однако не попал. Стивен продолжал стрелять, целясь в водителя. Разбил пулями боковое стекло, а когда убийца рванул с места, продолжал стрелять ему вдогонку, разбив и заднее стекло. Вероятно, именно в этот момент ему удалось ранить убийцу.

Неподалеку притормозил проезжавший мимо автомобиль. «Этот псих только расстрелял церковь, надо его остановить, давай за ним», – крикнул Стивен водителю. Сидевший за рулем молодой техасец Джонни Лангендорфф мгновенно понял ситуацию и сказал: «Садись!».

Гонясь за преступником, Джонни и Стивен связались с полицией и сообщили, куда направляется убийца. Проверив свое оружие, Стивен обнаружил, что в нем осталось только два патрона – один магазине и один в патроннике.

Через какое-то время машина Келли стала вилять и вылетела в кювет. Стивен велел Джонни пригнуться и держать связь с полицией, а сам засел с винтовкой за капотом и приказал преступнику сдаться. Тот не отвечал.

Джонни Лангендорфф

«Выходите с поднятыми руками»

Через несколько минут Стивен и Джонни услышали полицейский громкоговоритель: «Выходите с поднятыми руками». На всякий случай Стивен положил винтовку и вышел. Полицейский оказался один. Увидев Виллефорда, он сказал: «Да не ты!». Стивен вернулся на позицию и снова взял на прицел машину убийцы.

Вскоре прибыло подкрепление – еще пять полицейских. Они прикрыли Стивена и Джонни машиной, чтобы они могли безопасно отойти.

Келли к тому времени уже истек кровью. В его машине нашли оружие и много боеприпасов. Вероятно, в тот день он планировал еще несколько нападений. И кто знает, сколько бы еще невинных жертв оплакивал бы Техас и вся Америка, если бы не сантехник Стивен Виллефорд, законно владевший оружием и не побоявшийся его применить, когда это потребовалось.

Фото: Кортни Сакко / Caller-Times

Позвонил священнику и сказал: “Я убил человека”

Стивен Виллефорд не считает себя героем.

“Я боялся за себя и за каждого из них. Я испугался за свою семью, которая живет менее чем в квартале. Я не герой. Я думаю, что мой Бог, мой Господь, защитил меня и дал мне сделать то, что нужно было сделать. Я просто хотел поскорее добраться туда”, – рассказал он в интервью.

Сейчас Стивен очень переживает о случившемся. Сразу после перестрелки, потрясенный, он позвонил знакомому священнику Джону Вуду из Огайо и сказал: “Я убил человека”.

Отец Джон называет Стивена верным христианином и говорит, что он и его жена Пэм были героями задолго до воскресенья: “Они работали с подростками и молодежью в церкви в Сан-Антонио в течение многих лет. Многие дети смотрят на них. Мы гордимся ими”.

По его словам, Стивену и его семье понадобится какое-то время, чтобы пережить посттравматическое стрессовое расстройство.

“Им нужно много молиться, чтобы самим справиться с этой ситуацией”, – сказал священник.

По материалам видео-интервью со Стивеном Виллефордом и The Christian Chronicle

Фото: Фейсбук

Теги:
, , ,
Подписаться на рассылку
Помочь Правмиру

Поскольку вы здесь…

… у нас есть небольшая просьба. Все больше людей читают портал "Православие и мир", но средств для работы редакции очень мало. В отличие от многих СМИ, мы не делаем платную подписку. Мы убеждены в том, что проповедовать Христа за деньги нельзя.

Но. Правмир — это ежедневные статьи, собственная новостная служба, это еженедельная стенгазета для храмов, это лекторий, собственные фото и видео, это редакторы, корректоры, хостинг и серверы, это ЧЕТЫРЕ издания Pravmir.ru, Neinvalid.ru, Matrony.ru, Pravmir.com. Так что вы можете понять, почему мы просим вашей помощи.

Например, 50 рублей в месяц – это много или мало? Чашка кофе? Для семейного бюджета – немного. Для Правмира – много.

Если каждый, кто читает Правмир, подпишется на 50 руб. в месяц, то сделает огромный вклад в возможность нести слово о Христе, о православии, о смысле и жизни, о семье и обществе.

Внести свой вклад

Похожие статьи
Патриарх Кирилл выразил соболезнования американскому народу в связи с трагедией в Техасе
Патриарх Кирилл выразил соболезнования американскому народу в связи с трагедией в Техасе
Новостная служба "Православие и мир"

Патриарх Кирилл: «Подобным актам насилия нет и не может быть никакого оправдания»

Техасский стрелок ранее был судим военным трибуналом за нападение на свою семью
Техасский стрелок ранее был судим военным трибуналом за нападение на свою семью
Новостная служба "Православие и мир"

Он был приговорен к году тюрьмы, а после уволен.

Церковь в Техасе – до трагедии (фото)
Церковь в Техасе – до трагедии (фото)
Новостная служба "Православие и мир"

Фестивали, карнавалы, пикники, спортивные соревнования, радостные и счастливые лица...

Благотворительный фонд
Не родившаяся дочь Макаровой Наташи
Не родившаяся дочь Макаровой Наташи
27% собрано / 2243662 руб. осталось
Конышева Вика: Девять лет с непонятной болезнью.
Конышева Вика: Девять лет с непонятной болезнью.
19% собрано / 54520 руб. осталось
Другие статьи автора
"
Православная стенгазета № 45 (412)
Редакция портала "Православие и мир"

В номере: Преподобномученица Анастасия Римляныня, Проповедь на Евангельское чтение, С чего ты взял, что Господь на твоей стороне?…

"
17 мгновений революции (фото)
Редакция портала "Православие и мир"

Петроград и Москва, красногвардейцы и юнкера, расстрелянный Кремль и торжество победителей...

"
1917 год за 5 минут – архивная кинохроника
Редакция портала "Православие и мир"

От февраля до октября, от Государя до Троцкого – в одном коротком фильме

Все статьи автора
Статьи Дня
Архимандрит Лука (Головков): Не в каждом храме найдешь икону, на которую можно молиться
Оксана Головко

Какие росписи мешают молитве и в чем ошибаются иконописцы

Да вам к психиатру надо!
Алиса Орлова

Депрессия – мифы, признаки и способы преодоления

Врач-гастроэнтеролог: Подростки с болезнью Крона – моя боль
Мария Строганова

Детям слишком поздно ставят диагноз, но их еще можно спасти

самое читаемое

Мой внук, не делай революции…9,244

Есть ли у мирян особое призвание в Церкви?8,647

Архимандрит Лука (Головков): Не в каждом храме найдешь икону, на которую можно молиться7,458

Да вам к психиатру надо!7,028

Услышав о стрельбе в церкви, он схватил винтовку и ринулся в бой6,140

Клайв Льюис: «Сейчас не стыдятся прелюбодеяния, предательства, лжи»5,169

Врач-гастроэнтеролог: Подростки с болезнью Крона – моя боль5,024

Рождение нового человека4,335

17 мгновений революции (фото)4,222

Подходишь к лестнице, а люди кричат: «Ступенька!» и хватают за руку3,770

лучшие авторы

Новостная служба16,081

Редакция портала "Православие и мир"12,198

Оксана Головко10,513

Иван Савин9,244

Протоиерей Алексий Уминский8,647

Алиса Орлова7,028

Клайв Стейплз Льюис5,168

Мария Строганова4,335

Протоиерей Андрей Кордочкин3,843

Надежда Прохорова3,770

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий Словарь Правмира
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру
Подписка на рассылку
О портале
Контакты
Реклама
Друзья и партнёры
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса
(!) Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Републикация материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.

Реклама
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Памяти основателя
Наверх
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить