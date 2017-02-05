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«Утерянная добродетель» (видео)

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Почему наши люди пьют? Что делать с проблемой алкоголизма в обществе? Попыткой ответить на эти и другие вопросы стал документальный фильм «Утерянная добродетель», созданный Общероссийской общественной организацией «Общее дело» при участии Церковно-общественного совета по защите от алкогольной угрозы.
«Утерянная добродетель» (видео)

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