«Утерянная добродетель» (видео)

Почему наши люди пьют? Что делать с проблемой алкоголизма в обществе? Попыткой ответить на эти и другие вопросы стал документальный фильм «Утерянная добродетель», созданный Общероссийской общественной организацией «Общее дело» при участии Церковно-общественного совета по защите от алкогольной угрозы.