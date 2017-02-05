«Утерянная добродетель» (видео)
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Восстановлено ежегодное празднование Дня трезвости 11 сентября, в день памяти Усекновения главы Иоанна Предтечи
Всего в Церкви действуют около 100 обществ, братств и групп трезвения
Мы знаем о замечательных результатах наших православных обществ трезвости до революции.