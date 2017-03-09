Утверждены тема и сроки Рождественских чтений в 2018 году

Согласно решению Синода, форум будет посвящен теме «Нравственные ценности и будущее человечества» (журнал № 5).

XXV Международные Рождественские образовательные чтения на тему «1917-2017: уроки столетия» прошли с 25 по 27 января 2017 года в Москве. На форум приехали главы митрополий и епархиальные архиереи из многих епархий Русской Православной Церкви, представители более 300 вузов и научных институтов России, ближнего и дальнего зарубежья. Семнадцать направлений форума включили 161 мероприятие, а также награждения победителей конкурсов, проводимых синодальными учреждениями, 32 выставки икон, творческих работ, изданий. В чтениях приняли участие свыше 17 000 человек из Азербайджана, Аргентины, Белоруссии, Великобритании, Венгрии, Германии, Грузии, Греции, Казахстана, Канады, Киргизии, Латвии, Литвы, Молдавии, России, Сербии, США, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Украины, Франции, Швейцарии, Эстонии.

В рамках Рождественских Парламентских встреч были проведены круглые столы: «Религия. Общество. Государство» (Совершенствование законодательства о религиозных организациях), «Духовно-нравственное воспитание в системе образования: состояние, проблемы, перспективы» и «Соотечественники за рубежом: прошлое и настоящее».