О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
Книги
Правмира
Школа для родителей: воспитание детей от 0 до 4. (2-е издание)
Екатерина Бурмистрова
Навигация
Важные темы:

Утверждены тема и сроки Рождественских чтений в 2018 году

|
9 марта. ПРАВМИР. Священный Синод утвердил решение провести XXVI Международные Рождественские образовательные чтения с 24 по 26 января 2018 года.
Утверждены тема и сроки Рождественских чтений в 2018 году
Фото: patriarchia.ru

Согласно решению Синода, форум будет посвящен теме «Нравственные ценности и будущее человечества» (журнал № 5).

XXV Международные Рождественские образовательные чтения на тему «1917-2017: уроки столетия» прошли с 25 по 27 января 2017 года в Москве. На форум приехали главы митрополий и епархиальные архиереи из многих епархий Русской Православной Церкви, представители более 300 вузов и научных институтов России, ближнего и дальнего зарубежья. Семнадцать направлений форума включили 161 мероприятие, а также награждения победителей конкурсов, проводимых синодальными учреждениями, 32 выставки икон, творческих работ, изданий. В чтениях приняли участие свыше 17 000 человек из Азербайджана, Аргентины, Белоруссии, Великобритании, Венгрии, Германии, Грузии, Греции, Казахстана, Канады, Киргизии, Латвии, Литвы, Молдавии, России, Сербии, США, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Украины, Франции, Швейцарии, Эстонии.

В рамках Рождественских Парламентских встреч были проведены круглые столы: «Религия. Общество. Государство» (Совершенствование законодательства о религиозных организациях), «Духовно-нравственное воспитание в системе образования: состояние, проблемы, перспективы» и «Соотечественники за рубежом: прошлое и настоящее».

Теги:
, ,
Помоги Правмиру
Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь
Пожертвования осуществляются через платёжный сервис CloudPayments.
Комментарии
Обсудить на форуме
Похожие статьи
Итоговый документ XXV Международных Рождественских образовательных чтений
Итоговый документ XXV Международных Рождественских образовательных чтений
Новостная служба "Православие и мир"

Участники форума обращаются с призывом активнее использовать материалы XXV Международных Рождественских образовательных чтений

Журналы заседания Священного Синода от 9 марта 2017 года
Журналы заседания Священного Синода от 9 марта 2017 года
Новостная служба "Православие и мир"

Постоянными членами Священного Синода являются: митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий; митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий; митрополит Кишиневский и…

Священник Александр Алешин назначен заместителем председателя Отдела по церковной благотворительности
Священник Александр Алешин назначен заместителем председателя Отдела по церковной благотворительности
Новостная служба "Православие и мир"

Решение об этом принято на сегодняшнем заседании Синода

Благотворительный фонд
Слава и Маша: не останавливаться!
Слава и Маша: не останавливаться!
84% собрано / 62050 руб. осталось
Спасти сердце Владимира Якурина
Спасти сердце Владимира Якурина
72% собрано / 85089 руб. осталось
Другие статьи автора
"
Журналы заседания Священного Синода от 9 марта 2017 года
Новостная служба "Православие и мир"

"
Священник Александр Алешин назначен заместителем председателя Отдела по церковной благотворительности
Новостная служба "Православие и мир"

Решение об этом принято на сегодняшнем заседании Синода

"
В Русской Православной Церкви создана новая епархия
Новостная служба "Православие и мир"

Ее главой избран иеромонах Александр (Зайцев)

Все статьи автора
Статьи Дня
Алексей Шиповальников: «Отец с самого детства жил в ощущении ГУЛАГа вокруг»
Полина Боровикова

Сын выдающегося пастыря XX века – о детстве и юности во времена…

7 мифов об инвалидности от танцора Жени “Рыжего”
Тамара Амелина

Известный брейкдансер после событий на шоу "Минута славы" написал послание здоровому обществу

Супруги Бурмистровы: Патриархальная семья – не единственный ориентир для христиан
Дарья Рощеня

Что делать с пугающей и странной свободой, в которой сейчас существует семья

самое читаемое

Владимир Познер спросил у Бога, как Ему не стыдно26,905

Владимир Познер: «Давайте не будем лицемерами»26,579

Обезвредить, изгнать, заключить: страшное «равноправие» Матронушки26,046

Жизнь без “протезика”16,097

Грязные танцы на Первом15,379

Не так страшен кит, или Во что еще может заиграться подросток14,885

Протоиерей Александр Дягилев: Как не стать мамой своему мужу12,367

Букет на 8 Марта – любимой, а не Кларе Цеткин10,148

7 мифов об инвалидности от танцора Жени “Рыжего”9,523

«Тайм-менеджмент» священника: соблюдал график, а человек повесился7,921

лучшие авторы

Валерия Михайлова38,876

Инокиня Евгения (Сеньчукова)32,668

Протоиерей Андрей Кордочкин26,882

Новостная служба23,942

Татьяна Краснова16,078

Анна Уткина15,359

Владимир Берхин14,859

Тамара Амелина11,225

Священник Евгений Дорофеев10,129

Протоиерей Игорь Прекуп7,787

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Подписка на рассылку
Почта Pravmail
О проекте
Помочь Правмиру
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса Фонд Возращение Каталог Православное Христианство.Ру
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Перепечатка материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть