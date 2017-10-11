Увеличены штрафы для водителей, не пропустивших пешеходов на “зебре”

“Мы помним с вами безумные 90-е годы, когда пешеход боязливо стоял на “зебре” и ждал момента, когда ему удастся перебежать. Машины ехали, практически не останавливаясь. Ужесточение штрафов, хотя раздавались критические слова по этому поводу, тем не менее, себя оправдало”, – рассказал депутат Андрей Исаев.