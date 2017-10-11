О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
Книги
Правмира
Счастья много не бывает. Многодетная жизнь
Оксана Головко
Навигация
Важные темы:

Увеличены штрафы для водителей, не пропустивших пешеходов на “зебре”

|
11 октября. ПРАВМИР. Госдума приняла закон о повышении штрафа водителям, не пропустившим пешеходов на "зебре", до 2,5 тысяч рублей.
Увеличены штрафы для водителей, не пропустивших пешеходов на “зебре”

“Мы помним с вами безумные 90-е годы, когда пешеход боязливо стоял на “зебре” и ждал момента, когда ему удастся перебежать. Машины ехали, практически не останавливаясь. Ужесточение штрафов, хотя раздавались критические слова по этому поводу, тем не менее, себя оправдало”, – рассказал депутат Андрей Исаев.

Принятый закон увеличивает административную ответственность водителей, не пропустивших пешеходов, велосипедистов и иных участников дорожного движения, пользующихся преимуществом.

Штраф устанавливается в размере от 1500 до 2500 рублей (сейчас фиксированная сумма – 1500 рублей).

Подписаться на рассылку
Помочь Правмиру
Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.
Помочь Правмиру работать дальше!

Благотворительный фонд
Не инвалид: За жизнь после травмы!
Не инвалид: За жизнь после травмы!
41% собрано / 921132.05 руб. осталось
Захарченко Антон: Лекарства от отчаяния
Захарченко Антон: Лекарства от отчаяния
41% собрано / 219645 руб. осталось
Другие статьи автора
"
В Барнауле горят трапезная и хозяйственные постройки при Регентской школе
Новостная служба "Православие и мир"

Площадь пожара составила 400 квадратных метров

"
В регионах выявлено более 94 тысяч законов, противоречащих федеральным нормам
Новостная служба "Православие и мир"

Власти субъектов незаконно снижали расходы на здравоохранение и образование, лишали бюджетников льгот по ЖКХ

"
Церковь вспоминает преподобного Харитона Исповедника
Новостная служба "Православие и мир"

Награбленное разбойниками золото он раздал нищим и в монастыри, а в разбойничьей пещере устроил церковь

Все статьи автора
Статьи Дня
Люди не меняются…!/?
Священник Сергий Круглов

Дмитрий Цорионов из движения «Божья воля» и Мария Алёхина из группы «Пусси…

Юле исполнилось 19, и больше в детском доме держать ее не могли
Анна Клепикова

История девушки, которая отчаянно боялась оказаться в ПНИ, но умерла именно там

Однажды мы с дочерью не поделили игрушку
Анна Уткина

Как мама-подружка пыталась стать взрослой

самое читаемое

Врач-кардиолог: Дети умирают не от физкультуры20,859

Священник и горе18,298

Чёрный монашеский юмор12,857

8 мальчиков и 1 девочка: зачем американка Лиза осталась в Сибири6,011

Нам сказали, что после Литургии солдаты отправятся прямо в Чечню4,812

Не разбрасываться людьми. Виктор Семенов о правилах бизнеса3,958

Прошли времена, когда церковь принималась как данность2,874

В прошлом учебном году в России на уроках физкультуры погибли 211 школьников, заявила Ольга Васильева2,646

Люди не меняются…!/?1,989

Церковь отмечает преставление апостола и евангелиста Иоанна Богослова1,817

лучшие авторы

Новостная служба33,079

Дарья Рощеня18,298

Иона епископ Обуховский12,857

Алла Мождженская6,011

Светлана Сапронова4,812

Анна Данилова3,958

Священник Андрей Стивен Демик2,874

Священник Сергий Круглов1,989

Анна Уткина1,335

Александр Кравецкий1,186

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий Словарь Правмира
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру
Подписка на рассылку
О портале
Контакты
Реклама
Друзья и партнёры
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Републикация материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.

Реклама
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Памяти основателя
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть