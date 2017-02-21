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Директор подмосковной школы уволен после сообщений об унижении учеников

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21 февраля. ПРАВМИР. Директор школы в Одинцовском районе Московской области, где якобы унижали первоклассников, уволен.
Директор подмосковной школы уволен после сообщений об унижении учеников

Глава Одинцовского района Андрей Иванов провел совещание с образовательным блоком администрации по теме инцидента в Лесногородской средней общеобразовательной школе, где сообщил о своем решении уволить директора школы Марину Бакулину.

«Сегодня я принял решение уволить директора Лесногородской школы», – цитирует Иванова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что следователи начали проверку после сообщений СМИ об унижениях первоклассников в школе в подмосковном Одинцово. До этого в прессе появилась информация о том, что в школе в поселке Лесной городок двое школьников из четвертого класса якобы применяют сексуальное насилие в отношении учащихся младших классов и учителя в школе якобы знают о происходящем.

Директор школы был отстранен от работы на время расследования.

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