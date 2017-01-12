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Уволен главврач больницы из Уфы, где женщина ползла по лестнице

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12 января. ПРАВМИР. Глава Башкирии Рустэм Хамитов поручил уволить главврача уфимской больницы №13 после публикации видео, на котором видно, как пациентке пришлось на четвереньках ползти на рентген из-за неработающего лифта.
Уволен главврач больницы из Уфы, где женщина ползла по лестнице

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Кроме того, по данному факту прокуратура Калининского района Уфы проводит проверку «по обеспечению доступа пациентов к получению медицинских услуг и контролю за исправностью в учреждении лифтового оборудования».

На опубликованной в Сети видеозаписи, которая набрала более 150 тысяч просмотров, видно, как женщина средних лет с забинтованной ногой на четвереньках спускается по лестнице. Женщине надо было посетить рентген, но лифт в больнице не работал.

«7 декабря прошлого года маму прооперировали. На левую ногу ей наступать нельзя, а правая плохо поднимается из-за хронических заболеваний. Был необходим рентген-контроль. В регистратуре просили хотя бы скамеечку какую-нибудь под ногу — ничего не дали. Помочь медперсонал нам не пытался. Пробовали дозвониться главврачу, но трубку не брали», — рассказала дочь женщины информационному агентству «Башинформ».

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