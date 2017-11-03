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В 98 лет она переехала в дом престарелых, чтобы… ухаживать за сыном

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Любящая мама не могла оставить своего старшего сына одного и решила жить вместе с ним в доме престарелых. Эта и другие добрые истории – в подборке «Правмира».
В 98 лет она переехала в дом престарелых, чтобы… ухаживать за сыном
Ада Китинг и ее сын Том

Оля вылечилась от рака и хочет стать медсестрой

Семнадцатилетняя Ольга Плешакова победила рак 10 лет назад. Эта болезнь оказала влияние на ее жизнь: девочка решила стать медсестрой, чтобы тоже помогать людям. Ее историей поделился фонд «Подари жизнь».

Девочка жила в селе в Рязанской области, когда у нее обнаружили лейкоз. Лечиться пришлось в Москве, долгое время Оля жила в больнице и не могла ходить в школу. К счастью, лечение помогло и уже в 2007 году она смогла вернуться домой.

Оля

В прошлом году она окончила школу, поступила в медицинский колледж и хочет стать медсестрой. Связь с болезнью, как говорит сама девушка, «прямая и очевидная». «Я решила стать медсестрой, потому что очень хочу помогать людям так же, как когда-то мне помогли справиться с болезнью доктора и медсестры».

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Любят друг друга 68 лет

Свадебный фотограф Меган Лутц поделилась снимками влюбленной пары. Герои ее съемки вместе уже 68 лет.

«Они редкий пример настоящей любви, который мне не приходилось снимать ранее. Даже через 68 лет он влюблен в свою жену», – написала фотограф.

Меган пишет, что даже во время фотосессии было заметно, как нежно они относятся друг к другу. «Это самая искренняя привязанность, которую я только видела».

Сейчас у пары 2 детей, 6 внуков и 4 правнука.

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98-летняя мама переехала в дом престарелых, чтобы ухаживать за сыном

Аде Китинг 98 лет, и она переехала к своему старшему сыну Тому в дом престарелых, чтобы ухаживать за ним.

У Ады и ее мужа Гарри было четверо детей: Том, Барбара, Марджи и Дженет, которая умерла в 13 лет. До ухода на пенсию Том работал художником и декоратором в Ливерпуле, но в прошлом году ему стало сложно обходиться без помощи, и он переехал в дом престарелых.

Любящая мама не могла оставить своего старшего сына одного и решила жить вместе с ним. Сейчас Ада и Том неразлучны и любят проводить время вместе, особенно играть в игры и смотреть сериалы. «Я каждый вечер прихожу в комнату к Тому и желаю ему спокойной ночи, а по утрам – доброго утра», – рассказывает Ада, которая раньше работала медсестрой.

Ада и Том

Том также доволен, что его мама живет теперь рядом. «Ей нравится ухаживать за мной, иногда она даже говорит мне: “Веди себя хорошо!”»

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Заключенные и бездомные собаки – вместе

Некоммерческая организация New Leash On Life в Пенсильвании занимается тем, что находит опекунов для собак из приюта среди заключенных в тюрьме. Они кормят их, тренируют и помогают социализироваться и привыкнуть к людям. Собаки, которые раньше были агрессивны и не слушались человека, становятся дружелюбнее, и их проще пристроить в семью, а заключенные получают опыт взаимоотношений и заботы.

По статистике, в США три четверти заключенных возвращаются в тюрьму в течение 5 лет после освобождения. В это же время одну из пяти бездомных собак в приюте приходится усыпить, так как на нее не хватает ресурсов. Эта программа, уверены ее создатели, помогает решить обе проблемы.

Заключенный остается с подопечной собакой круглосуточно, поэтому он полностью отвечает за ее обучение и благополучие. Как рассказал один из выпускников программы, она научила его «быть мужчиной и нести ответственность». Каждый заключенный получает от собаки общение и физическую привязанность, которые иначе невозможно найти в тюрьме.

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