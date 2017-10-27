В Архангельске впервые проведены две операции по пересадке почки

Были проведены две родственные трансплантации почки совместно со специалистами из федеральных центров, сообщает РИА Новости.

Как стало известно, один пациент уже выписан, а второй готовится к выписке.

“Мы несколько лет шли к этому, и теперь можем уверенно говорить об успехе. Две операции сделаны, обе — с положительным результатом. Мы будем продолжать развивать высокотехнологичные методы лечения. Для регионального здравоохранения — это приоритетное направление”, – заявил губернатор Архангельской области Игорь Орлов.

По словам главврача больницы Сергея Красильникова, к проведению трансплантации в больнице готовились 4 года. Параллельно шло обучение медперсонала, приобреталось необходимое оборудование, лекарственные препараты.