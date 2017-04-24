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В Архангельской области подожгли часовню

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24 апреля. ПРАВМИР. Предварительной причиной пожара в часовне напротив железнодорожного вокзала в Архангельске назван поджог.
В Архангельской области подожгли часовню
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Архангельской области

Инцидент произошел в минувшую пятницу. Очевидцы сообщили по телефону 101 о пожаре в часовне на площади 60-летия Октября в Архангельске. Спустя несколько минут на месте уже работали три расчета пожарно-спасательных подразделений.

В 20:19 пожар был ликвидирован. Огонь основательно испортил внутреннюю обстановку и ушел в купольную часть, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Архангельской области.

Первоначально предполагалось, что возгорание произошло по электротехнической причине, но после обследования места пожара специалисты пришли к выводу, что это – с высокой долей вероятности – поджог.

«На месте обнаружены вещественные доказательства, проведены необходимые исследования и оперативно-следственные мероприятия», – говорится в сообщении.

Начальник караула Алексей Морозов пояснил, что горение происходило в районе дверного проема, при этом следов взлома не было, окна были целые, а двери закрыты на замок. Внутри происходило горение стен по всей площади.

«Эта часовня была построена в 2006 году, но она уже несколько лет не действовала. Была закрыта с тех пор, как рядом был построен постоянный храм. Часовня была снята с баланса, она была временным сооружением. Мы ее собирались переносить. Ее однозначно придется разобрать, а дальше – как владыка скажет», – сообщил иеромонах Капитон, помощник митрополита Архангельского и Холмогорского Даниила, он прибыл на место происшествия вскоре после приезда пожарных.

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