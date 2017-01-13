В Астраханской области студент вынес ребенка из горящего дома

13 января. ПРАВМИР. 18-летний студент из Астраханской области спас из горящего дома, запертого на замок маленького мальчика.

Теймур Мамулашвили живет в селе Линейное Наримановского района Астраханской области. По соседству с его домом случился пожар. Услышав крики на улице, студент незамедлительно выбежал во двор и увидел, что из соседнего дома валил густой дым, сообщает телерадиокомпания «Лотос».

В окне горящего дома, стекло которого уже было разбито, на помощь звал мальчик. Студент перескочил через забор, вытащил ребенка из горящего здания и передал его своим маме и бабушке. Не найдя по близости телефона, он побежал в ближайшую пожарную часть, чтобы сообщить о происшествии.

Пожарные прибыли в течение 10 минут. Благодаря оперативности, повреждены оказались всего 15 квадратных метров жилья. «Последствия этого пожара могли быть ужасными: дом, в котором находился ребенок, был заперт на замок, и самостоятельно выбраться из него мальчик бы не смог», – отмечает телерадиокомпания.

По данным СМИ, Теймур Мамулашвили в течение трех лет обучения в школе состоял в дружине юных пожарных.