О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Помочь Правмиру
Помочь Правмиру
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
LiveJournal
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
Книги
Правмира
Школа для родителей: воспитание детей от 0 до 4. (2-е издание)
Екатерина Бурмистрова
Навигация
Важные темы:

В Австрии открыли вакансию отшельника

|
25 января. ПРАВМИР. Мэрия небольшого австрийского города Заальфельден открыла вакансию отшельника, который готов с апреля по ноябрь 2017 года прожить в небольшой часовне в горах на высоте 1400 метров над уровнем моря.
В Австрии открыли вакансию отшельника

Как сообщает местная пресса, часовня была покинута своим постояльцем и теперь власти хотят найти человека, который будет поддерживать ее в хорошем состоянии, а также общаться с местными жителями и паломниками.

«У вас будет много времени и возможностей для созерцания и аскетизма. Но не будет электричества, водопровода, компьютера и ТВ», – предупреждают власти.

В окрестностях часовни находятся старинные замки и пещеры, а также рукотворные озера. На жизнь можно зарабатывать продажей напитков или поделок туристам и посетителям.

Как отмечают СМИ, последним в этой часовне в течение года жил венский психотерапевт Томас Фейглмюллер. После отшельничества он вернулся к обычной жизни.

Резюме с сопроводительным письмом и фотографией ждут до 15 марта 2017. Адрес можно уточнить по ссылке.

Теги:
, , ,
Помоги Правмиру
Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь
Пожертвования осуществляются через платёжный сервис CloudPayments.
Комментарии
Обсудить на форуме
Похожие статьи
Российские компании сказали, у кого из выпускников есть шанс найти работу
Российские компании сказали, у кого из выпускников есть шанс найти работу
Новостная служба "Православие и мир"

Профессиональные знания не играют определяющую роль при трудоустройстве выпускников российских вузов на первую работу

Как родители блокируют интерес подростка к работе?
Как родители блокируют интерес подростка к работе?
Катерина Дёмина

Психолог – о частых проблемах, связанных с работой и выбором профессии

Сенатор предложила ввести наказание для родителей, не работающих без уважительных причин
Сенатор предложила ввести наказание для родителей, не работающих без уважительных причин
Новостная служба "Православие и мир"

За уклонение от деятельности, приносящей доход семье, парламентарий призывает установить административную и уголовную ответственность

Благотворительный фонд
Динара Мухтарова: снова двигаться
Динара Мухтарова: снова двигаться
91% собрано / 31750 руб. осталось
Кирилл Серегин: встать на ноги, чтобы вырастить сына
Кирилл Серегин: встать на ноги, чтобы вырастить сына
79% собрано / 124880 руб. осталось
Проект "Правмира"
Мифы о православии
Мифы о православии
Подробнее
Другие статьи автора
"
Госдума приняла во втором чтении закон о декриминализации домашних побоев
Новостная служба "Православие и мир"

Ко второму чтению законопроект не претерпел существенных изменений

"
Глава МВД Татарстана: дети уходят из светских школ под влиянием родителей-радикалов
Новостная служба "Православие и мир"

После ухода из школы обучение происходит в домашних условиях или в частных образовательных организациях с религиозным уклоном.

"
В Екатеринбурге мужчина вытащил из пожара соседского ребенка
Новостная служба "Православие и мир"

Мальчик госпитализирован с отравлением угарным газом

Все статьи автора
Статьи Дня
Нюта Федермессер: Если завтра меня собьет машина, все будет работать
Валерия Потапова

Основатель фонда «Вера» о невероятных переменах в бюджетных хосписах

«Христос Воскресе, что задали по русскому?»
Ксения Кнорре Дмитриева

Чат-терроризм и еще 6 проблем современных родителей

Томми Молитор: Каждое утро я плакал и кричал
Настя Дмитриева

Как человек, который не мог ходить, стал брейкдансером

самое читаемое

Уйти после «Отче наш», не оглянувшись26,675

Когда закончатся деньги, меня ждет медленная смерть26,400

– Алло, это Иисус17,734

Как и почему изымают детей из семей14,324

“Ты ребенок – ты никто, молчи и делай, что взрослые скажут”11,620

“Марш женщин на Вашингтон”: проабортная идеология и бремя абсурда6,610

Земля на пороге и нож в дверном косяке5,098

Светлана Дель забрала из приюта шестилетнюю дочь4,974

Мама, можно, я останусь на ночь?4,339

Выпускники московской школы обвинили руководство заведения в сексуальном насилии2,813

лучшие авторы

Новостная служба26,880

Инокиня Евгения (Сеньчукова)26,675

Анна Бессарабова26,400

Хавьер Кремадес17,734

Валерия Михайлова14,324

Ксения Кнорре Дмитриева12,381

Сергей Худиев6,610

Протоиерей Александр Мень5,185

Наталья Ялтанская5,151

Ксения Волянская5,098

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
LiveJournal
Подписка на рассылку
Почта Pravmail
О проекте
Помочь порталу
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса Фонд Возращение Каталог Православное Христианство.Ру
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Перепечатка материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть