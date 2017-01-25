В Австрии открыли вакансию отшельника

25 января. ПРАВМИР. Мэрия небольшого австрийского города Заальфельден открыла вакансию отшельника, который готов с апреля по ноябрь 2017 года прожить в небольшой часовне в горах на высоте 1400 метров над уровнем моря.

Как сообщает местная пресса, часовня была покинута своим постояльцем и теперь власти хотят найти человека, который будет поддерживать ее в хорошем состоянии, а также общаться с местными жителями и паломниками.

«У вас будет много времени и возможностей для созерцания и аскетизма. Но не будет электричества, водопровода, компьютера и ТВ», – предупреждают власти.

В окрестностях часовни находятся старинные замки и пещеры, а также рукотворные озера. На жизнь можно зарабатывать продажей напитков или поделок туристам и посетителям.

Как отмечают СМИ, последним в этой часовне в течение года жил венский психотерапевт Томас Фейглмюллер. После отшельничества он вернулся к обычной жизни.

Резюме с сопроводительным письмом и фотографией ждут до 15 марта 2017. Адрес можно уточнить по ссылке.