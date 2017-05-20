В Бари готовятся к перенесению мощей Николая Чудотворца в Россию (ФОТО)

Как сообщает пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси, из России в Бари доставлен ковчег, в котором 21 мая 2017 года святые мощи будут принесены в Москву.
Фото: О. Варов/Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси
Как сообщает пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси, из России в Бари доставлен ковчег, в котором 21 мая 2017 года святые мощи будут принесены в Москву.
Фото: О. Варов/Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси
В базилике святителя в субботу вечером состоится богослужение
Делегация российских паломников примет участие в торжествах по случаю принесения мощей святителя в Россию
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