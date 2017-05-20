В Бари готовятся к перенесению мощей Николая Чудотворца в Россию (ФОТО)

Как сообщает пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси , из России в Бари доставлен ковчег, в котором 21 мая 2017 года святые мощи будут принесены в Москву.

20 мая. ПРАВМИР. В итальянском городе Бари идет подготовка к перенесению части мощей Николая Чудотворца в пределы Русской Православной Церкви.

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