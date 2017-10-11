В Барнауле горят трапезная и хозяйственные постройки при Регентской школе

Площадь пожара составила 400 квадратных метров, сообщает Политсиб.ru со ссылкой на ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
По уточненной информации горит трапезная и хозяйственные постройки на территории Регентской школы.
«В этом помещении находятся прачечная и хозяйственный блок. Площадь пожара составила 400 квадратных метров. Территория сильно задымлена, на месте работает газодымозащитная служба», – сообщили в ведомстве.
Судя по фото и комментариям очевидцев в интернет-сообществе «Barnaul 22», весь прилегающий микрорайон оказался в дыму от пожара.