В Барнауле горят трапезная и хозяйственные постройки при Регентской школе

11 октября. ПРАВМИР. В Барнауле разгорелся сильный пожар на территории Барнаульской православной духовной семинарии около Покровского кафедрального собора.

Площадь пожара составила 400 квадратных метров, сообщает Политсиб.ru со ссылкой на ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

По уточненной информации горит трапезная и хозяйственные постройки на территории Регентской школы.

«В этом помещении находятся прачечная и хозяйственный блок. Площадь пожара составила 400 квадратных метров. Территория сильно задымлена, на месте работает газодымозащитная служба», – сообщили в ведомстве.

Судя по фото и комментариям очевидцев в интернет-сообществе «Barnaul 22», весь прилегающий микрорайон оказался в дыму от пожара.