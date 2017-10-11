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В Барнауле горят трапезная и хозяйственные постройки при Регентской школе

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11 октября. ПРАВМИР. В Барнауле разгорелся сильный пожар на территории Барнаульской православной духовной семинарии около Покровского кафедрального собора.
В Барнауле горят трапезная и хозяйственные постройки при Регентской школе

Площадь пожара составила 400 квадратных метров, сообщает Политсиб.ru со ссылкой на ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

По уточненной информации горит трапезная и хозяйственные постройки на территории Регентской школы.

«В этом помещении находятся прачечная и хозяйственный блок. Площадь пожара составила 400 квадратных метров. Территория сильно задымлена, на месте работает газодымозащитная служба», – сообщили в ведомстве.

Судя по фото и комментариям очевидцев в интернет-сообществе «Barnaul 22», весь прилегающий микрорайон оказался в дыму от пожара.

 

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