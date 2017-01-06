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В Белоруссии убита настоятельница Cвято-Ксениевского монастыря

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6 января. ПРАВМИР. В ночь на пятницу убита настоятельница Cвято-Ксениевского монастыря (Борисовский район Минской области) матушка Василиcса (Медведь).
В Белоруссии убита настоятельница Cвято-Ксениевского монастыря
Фото: Светлана Курейчик / МЛЫН.by

Пресс-секретарь Белорусского экзархата отец Сергий Лепин сообщил “Правмиру”, что в нападении на настоятельницу подозревают одну из паломниц, ведется следствие.

Одна из монахинь обители сказала в телефонном комментарии Sputnik, что в монастыре уже работают следователи и напавшая на настоятельницу задержана.

Официальный представитель Управления Следственного комитета по Минской области Татьяна Белоног в комментарии “Правмиру” подтвердила задержание подозреваемой. Также она сообщила, что по факту убийства возбуждено уголовное дело.

“В рамках уголовного дела, возбужденного по статье “Убийство”, задержана подозреваемая. В отношении нее назначена психолого-психиатрическая экспертиза”, – сказала Белоног, добавив, что руководство УСК по Минской области взяло на контроль ход выяснения обстоятельств данного преступления.

Игумения Василисса (Медведь) родилась 10 марта 1949 г. в городе Соснице Черниговской области (Украина). Окончила исторический факультет Черниговского педагогического института.

Преподавала в школе. Была прихожанкой Петро-Павловского собора г. Минска, затем после образования Елизаветинского сестричества при соборе стала сестрой милосердия.

В 2001 году служила послушницей Свято-Елисаветинского женского монастыря, потом, будучи инокиней, приняла постриг.

С 2004 г. по благословению Митрополита Минского и Слуцкого Филарета, Патриаршего Экзарха всея Беларуси – настоятельница Свято-Ксениевского женского монастыря в деревне Барань Борисовского района Минской области (Беларусь).

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