В Белоруссии убита настоятельница Cвято-Ксениевского монастыря

6 января. ПРАВМИР. В ночь на пятницу убита настоятельница Cвято-Ксениевского монастыря (Борисовский район Минской области) матушка Василиcса (Медведь).

Пресс-секретарь Белорусского экзархата отец Сергий Лепин сообщил “Правмиру”, что в нападении на настоятельницу подозревают одну из паломниц, ведется следствие.

Одна из монахинь обители сказала в телефонном комментарии Sputnik, что в монастыре уже работают следователи и напавшая на настоятельницу задержана.

Официальный представитель Управления Следственного комитета по Минской области Татьяна Белоног в комментарии “Правмиру” подтвердила задержание подозреваемой. Также она сообщила, что по факту убийства возбуждено уголовное дело.

“В рамках уголовного дела, возбужденного по статье “Убийство”, задержана подозреваемая. В отношении нее назначена психолого-психиатрическая экспертиза”, – сказала Белоног, добавив, что руководство УСК по Минской области взяло на контроль ход выяснения обстоятельств данного преступления.