В Белоруссии убита настоятельница Cвято-Ксениевского монастыря

Пресс-секретарь Белорусского экзархата отец Сергий Лепин сообщил “Правмиру”, что в нападении на настоятельницу подозревают одну из паломниц, ведется следствие.
Одна из монахинь обители сказала в телефонном комментарии Sputnik, что в монастыре уже работают следователи и напавшая на настоятельницу задержана.
Официальный представитель Управления Следственного комитета по Минской области Татьяна Белоног в комментарии “Правмиру” подтвердила задержание подозреваемой. Также она сообщила, что по факту убийства возбуждено уголовное дело.
“В рамках уголовного дела, возбужденного по статье “Убийство”, задержана подозреваемая. В отношении нее назначена психолого-психиатрическая экспертиза”, – сказала Белоног, добавив, что руководство УСК по Минской области взяло на контроль ход выяснения обстоятельств данного преступления.
Игумения Василисса (Медведь) родилась 10 марта 1949 г. в городе Соснице Черниговской области (Украина). Окончила исторический факультет Черниговского педагогического института.
Преподавала в школе. Была прихожанкой Петро-Павловского собора г. Минска, затем после образования Елизаветинского сестричества при соборе стала сестрой милосердия.
В 2001 году служила послушницей Свято-Елисаветинского женского монастыря, потом, будучи инокиней, приняла постриг.
С 2004 г. по благословению Митрополита Минского и Слуцкого Филарета, Патриаршего Экзарха всея Беларуси – настоятельница Свято-Ксениевского женского монастыря в деревне Барань Борисовского района Минской области (Беларусь).