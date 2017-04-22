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В Белоруссии водитель спас зайчонка на дороге

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22 апреля. ПРАВМИР. В Бресте водитель автобуса спас маленького зайца, который сидел на проезжей части.
В Белоруссии водитель спас зайчонка на дороге
Фото: brestcity.com

Как сообщает BrestCITY.com, на одной из городских улиц маленький заяц, не в состоянии запрыгнуть на высокий бордюр, испуганно сидел прямо на дороге. Погибнуть под колесами автомобилей зверьку не дал проезжающий водитель городского автобуса, который вовремя заметил его, остановился и подобрал.

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На вопрос, что заставило остановиться, Сергей, водитель автобуса, ответил так: «Просто малыша могли задавить, а сам он через этот высокий бордюр не перепрыгнул бы. Когда на руки взял – обратного хода нет… Его уже зайчиха не покормит – „запах людской“, опять же пропадет. Вот и решил, что уже помогать – так до конца».

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Сейчас зайчонок живет в квартире водителя. Сначала думали, что у него перебиты лапы (долго не шевелился), но после того как покормили, оживился. Останется ли зверек в семье Сергея или его потом куда-то пристроят, пока не решили.

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