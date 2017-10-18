В библиотеке Новой Зеландии открыли книжную полку для бездомных, которые не могут оформить абонемент

18 октября. ПРАВМИР. Сотрудники центральной городской библиотеки Окленда (Новая Зеландия) открыли специальную книжную полку для бездомных, которые из-за отсутствия постоянного адреса не могут оформить абонемент.

Сотрудники были озадачены тем, что с полок постоянно пропадают книги. Их находили в укромных местах: под креслами или под полками, удивлялись и возвращали на место.

Вскоре выяснилось, что книги прячут бездомные, которые из-за отсутствия постоянного адреса не могут оформить абонемент и забирать книги с собой.

Центральная библиотека Окленда служит своеобразным убежищем для бездомных: ежедневно несколько десятков человек приходят туда, чтобы обогреться и занять себя чтением, сообщает tvnz.

Не успев дочитать книгу вечером, они прятали ее на территории библиотеки, чтобы вернуться на следующий день и продолжить чтение.

«Они действительно много читают. У нас есть один парень, с которым я лично дискутировал о значениях слов и справочных разделах, и это был такой уровень интеллектуальной беседы, которого вы могли бы ожидать от академика», – рассказал библиотекарь Шон Тейлор



Чтобы помочь бездомным посетителям, в библиотеке открыта специальная полка — на ней можно оставить книгу и вернуться к ней на следующее утро.