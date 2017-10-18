В библиотеке Новой Зеландии открыли книжную полку для бездомных, которые не могут оформить абонемент

Сотрудники были озадачены тем, что с полок постоянно пропадают книги. Их находили в укромных местах: под креслами или под полками, удивлялись и возвращали на место.
Вскоре выяснилось, что книги прячут бездомные, которые из-за отсутствия постоянного адреса не могут оформить абонемент и забирать книги с собой.
Центральная библиотека Окленда служит своеобразным убежищем для бездомных: ежедневно несколько десятков человек приходят туда, чтобы обогреться и занять себя чтением, сообщает tvnz.
Не успев дочитать книгу вечером, они прятали ее на территории библиотеки, чтобы вернуться на следующий день и продолжить чтение.
«Они действительно много читают. У нас есть один парень, с которым я лично дискутировал о значениях слов и справочных разделах, и это был такой уровень интеллектуальной беседы, которого вы могли бы ожидать от академика», – рассказал библиотекарь Шон Тейлор
Чтобы помочь бездомным посетителям, в библиотеке открыта специальная полка — на ней можно оставить книгу и вернуться к ней на следующее утро.
«Теперь у нас есть такая услуга: вы можете положить книгу на полку, а утром вернуться и снова погрузиться в чтение», – сказал Тейлор.