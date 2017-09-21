В Биробиджане женщина спасла ребенка из воды

21 сентября. ПРАВМИР. Жительница Биробиджана Людмила Кучерявская, отдыхая с семьей на загородной турбазе, стала свидетелем того, как пятилетний малыш упал с понтонного моста в воду.

Ребенок держался на воде, но был очень напуган и закричал. На берегу было много людей, но на помощь мальчику первой бросилась Людмила. Она спустила с рук на землю полуторагодовалую дочку и кинулась в воду к тонущему ребенку, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по ЕАО.

«Я прыгнула в воду, подплыла к малышу так, чтобы он смог ухватиться за мою шею. На помощь мне в воду прыгнули еще двое взрослых – мужчина подталкивал меня с мальчиком к берегу, а женщина плыла рядом, успокаивая паникующего мальчишку. На берегу мы передали ребенка родителям, которые немедленно повезли его домой», – цитирует Людмилу Кучерявскую пресс-служба ведомства.

Описанные события происходили 16 сентября. О них стало известно от очевидцев. Сама девушка об этом не распространялась — посчитала, что в ее поступке нет ничего удивительного.

Людмила рассказывает, что это не первый случай, когда она спасла жизнь тонущему ребенку. Около десяти лет назад женщина успела вытащить из деревенского озера пятилетнего мальчишку, который стал тонуть, заигравшись с детьми в водоеме.