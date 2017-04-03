В больницы Петербурга доставлены 43 пострадавших в результате взрыва

Как сообщает сайт администрации Санкт-Петербурга со ссылкой на данные Городской станции скорой медицинской помощи, на станциях «Сенная площадь» и «Технологический институт» работала 41 бригада скорой.

15 человек госпитализировано в НИИ им. Джанелидзе, двенадцать пострадавших в Городскую больницу № 16, шесть человек в Городскую больницу № 26, девять человек в Военно-медицинскую академию им. С.М.Кирова. В Детскую городскую больницу №19 доставлен один ребенок. Всем оказывается необходимая экстренная медпомощь.