В Чечне созданы комиссии по примирению бывших супругов

23 августа. ПРАВМИР. Глава Чечни Рамзан Кадыров распорядился создать в республике специальные комиссии по примирению бывших супругов.

Тех, кто уже развелся или только собирается развестись, вызывают на собеседование и пытаются примирить. В комиссиях принимают участие духовенство, чиновники и полиция. Информацию о заключенных браках комиссии получают в рамках договора с загсами.

За полтора месяца работы служба отчиталась о 1000 воссоединенных семей, сообщает ВВС.

«Эту работу курирует департамент администрации главы и правительства ЧР по связям с общественными и религиозными организациями. Руководитель ведомства в интервью нашему телеканалу подчеркнул, что подобной программы по воссоединению семей, нет ни в одной стране мира. Он отметил, что в истории нет подобных фактов», – сообщает местный канал ЧГТРК «Грозный».