В Черкасской области Украины жестоко избит священник

1 февраля. ПРАВМИР. Благочинный Катеринопольского округа, настоятель Михайло-Архангельского храма протоиерей Виктор Криванич жестоко избит в Черкасской области Украины, сообщает сайт Украинской Православной Церкви.

Мужчина попал в больницу с сотрясением мозга и многочисленными телесными повреждениями. На него напали представители Украинской автокефальной православной церкви.

По словам прихожан, так называемые священники с УАПЦ решили отобрать храм, который построил отец Виктор вместе с местной общиной. Пригласив на встречу священника УПЦ, они начали разговор с ругани и быстро перешли к драке, сообщает пресс-служба УПЦ.

30 января, после инцидента, в Катеринопольской районной госадминистрации состоялось собрание православной общины, которая встала на защиту отца Виктора Криванича. В актовом зале РГА, где проходила встреча, присутствовали первые руководящие лица района и поселка, депутаты, общественные деятели, представители местной самообороны, православное духовенство.

Верующие УПЦ рассказали о беззаконии, которые творят в районе представители УАПЦ. Православная община поселка также направила обращение на имя Президента Украины Петра Порошенко.