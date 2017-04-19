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В Черном море потерпел крушение сухогруз

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19 апреля. ПРАВМИР. Сухогруз «Герои Арсенала», шедший под панамским флагом, затонул в среду примерно в 03:40 в Черном море в условиях сильного шторма в 14 км от линии строящегося Крымского моста.
В Черном море потерпел крушение сухогруз

«Из-за сильного шторма сухогруз водоизмещением 3,5 тысяч тонн раскололся надвое и затонул», – сообщили Интерфаксу в пресс-службе «Росморречфлота».

Из 12 членов экипажа двое – граждане России, в том числе капитан, девять – граждане Украины, один гражданин Грузии.

По данным СК, трое человек спасены, судьба еще двоих моряков уточняется.

По предварительным данным, судно «Герои Арсенала» следовало из Азова в Турцию с грузом зерна. Поиски осложняются погодными условиями – ветер юго-западный 20 м/с, волнение моря составляет до 4 баллов.

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