В числе пассажиров Ту-154 был певчий Высоко-Петровского монастыря

26 декабря. ПРАВМИР. В числе погибших 25 декабря при крушении российского самолета Ту-154 над Черным морем был и певчий Высоко-Петровского монастыря 24-летний Борис Буряченко.

Как сообщается на сайте обители, Борис Буряченко был в числе участников Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова. Наместник, братия и прихожане Высоко-Петровского монастыря выражают соболезнования родным и близким Бориса. «Господь да упокоит всех погибших и да подаст утешение скорбящим!», — говорят в монастыре.

Сегодня в 15.00 в Петровском соборе Высоко-Петровского монастыря наместник и братия обители совершат Панихиду по новопреставленному Борису, певчему монастырского хора, и по всем погибшим в авиакатастрофе над Чёрным морем.

О своих планах улететь на сирийскую базу Хмеймим, где артисты должны были поздравить военных с наступающим Новым годом, он распространяться не стал. Просто предупредил коллег о новой командировке. «Мы часто приглашаем на наши службы профессионалов из хоров, чтобы пение звучало красиво. С Борисом сотрудничали порядка двух лет. Когда он еще учился, то мог ходить к нам чаще. А в ансамбле график был напряженный. Борис приходил и пел с нами по выходным, чему мы всегда были очень рады. В прошлые выходные он пел у нас на подворье монастыря и говорил, что в следующие выходные будет занят. Про Сирию не упоминал», — рассказал «Комсомольской правде» регент богослужебного хора Высоко-Петровского монастыря Алексей Любимов.

«Интеллигентный, скромный, обаятельный молодой человек. Неконфликтный, прекрасно вписывался в коллектив, был на своем месте. А еще он — универсальный певчий. Может спеть и баритоном, и вторым тенором, если нужно...Для Бориса работа в нашем хоре была скорее не работой, а занятием, которое ему очень нравилось», — добавляет Алексей Любимов.