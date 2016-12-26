В числе пассажиров Ту-154 был певчий Высоко-Петровского монастыря

Как сообщается на сайте обители, Борис Буряченко был в числе участников Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова. Наместник, братия и прихожане Высоко-Петровского монастыря выражают соболезнования родным и близким Бориса. «Господь да упокоит всех погибших и да подаст утешение скорбящим!», — говорят в монастыре.
Сегодня в 15.00 в Петровском соборе Высоко-Петровского монастыря наместник и братия обители совершат Панихиду по новопреставленному Борису, певчему монастырского хора, и по всем погибшим в авиакатастрофе над Чёрным морем.
О своих планах улететь на сирийскую базу Хмеймим, где артисты должны были поздравить военных с наступающим Новым годом, он распространяться не стал. Просто предупредил коллег о новой командировке. «Мы часто приглашаем на наши службы профессионалов из хоров, чтобы пение звучало красиво. С Борисом сотрудничали порядка двух лет. Когда он еще учился, то мог ходить к нам чаще. А в ансамбле график был напряженный. Борис приходил и пел с нами по выходным, чему мы всегда были очень рады. В прошлые выходные он пел у нас на подворье монастыря и говорил, что в следующие выходные будет занят. Про Сирию не упоминал», — рассказал «Комсомольской правде» регент богослужебного хора Высоко-Петровского монастыря Алексей Любимов.
«Интеллигентный, скромный, обаятельный молодой человек. Неконфликтный, прекрасно вписывался в коллектив, был на своем месте. А еще он — универсальный певчий. Может спеть и баритоном, и вторым тенором, если нужно...Для Бориса работа в нашем хоре была скорее не работой, а занятием, которое ему очень нравилось», — добавляет Алексей Любимов.
Авиакатастрофа с самолетом Минобороны произошла утром 25 декабря. Ту-154, на борту которого были 9 журналистов, 64 музыканта ансамбля песни и пляски им. Александрова, а также военнослужащие, потерпел крушение в Черном море близ Сочи. Среди прочих пассажиров была глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, более известная как Доктор Лиза. Выживших в этой авиакатастрофе нет.
Ту-154 вылетел из аэродрома Чкаловский в Подмосковье, в Адлере он совершал дозаправку. Однако спустя несколько минут после взлета исчез с экранов радаров. Самолет летел в Латакию на авиабазу Хмеймим, чтобы поздравить российских военных с наступающим Новым годом.
Минобороны накануне опубликовало список пассажиров и экипажа разбившегося Ту-154.