В Дагестане четвероклассник спас от смерти свою мать

20 января. ПРАВМИР. В Дагестане маленький мальчик по имени Абдулвагаб Джафаров спас от смерти собственную мать.

Абдулвагаб Джафаров несколько дней назад вернулся из школы и сел смотреть телевизор, в это время его мама Эльза Джафарова пошла мыться. Однако с газовым котлом произошла какая-то поломка, и газ начал поступать в комнату. Женщина упала в обморок, ребенок в это время услышал из ванной глухой стук, описывает события того дня «Комсомольская правда».

Когда Абдулвагаб подошел к двери и стал звать маму, то услышал в ответ лишь тишину. Чтобы выломать дверь, ему не хватило сил. Мальчик забрался на стул, разбил стекло в двери, взял мамин мобильный и позвонил отцу, сообщив, что мама умирает. Ребенок попытался разбудить бабушку, но понял, что старушка ничем ему не поможет. Потом он побежал к соседке, потом к медсестре.

«Абдулвагаб бежал по улице, плакал и кричал: “Мама, не умирай, я тебя очень люблю”, а за ним мчались соседи и медсестра. Вскоре приехал и отец», – сообщает издание.

Женщину удалось доставить в больницу и спасти.

Глава района Фарил Ахмедов заявил, что ребенок обязательно получит награду за героические действия, сообщает «Регион online».