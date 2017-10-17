В Дагестане мужчина спас женщину и четырех детей из заполненного газом дома

17 октября. ПРАВМИР. Житель Махачкалы Гамид Магомедов, рискуя жизнью, помог женщине с четырьмя детьми выбраться из заполненного газом дома.

Инцидент произошел 1 октября, однако информация об этом появилась только во вторник. «В три часа ночи Гамид проснулся от громкого плача. Крик раздавался с улицы — кто-то просил помочь. Мужчина быстро оделся и выбежал во двор. Из окна второго этажа дома кричала женщина: «В доме газ, мои дети умирают, помогите!» — сообщает РИА Новости со ссылкой на Южный региональный центр МЧС.

Гамид вместе с подбежавшим на помощь мужчиной просили женщину, чтобы она передала детей через окно. Но женщина была не в силах это сделать. Тогда Магомедов выбил стекло и проник внутрь дома. Он выбил запертую дверь в комнату и почувствовал резкий едкий запах газа.

«Мужчина, предупредив хозяйку не включать свет, поднялся по лестнице на второй этаж, взял двоих детей и вынес на улицу. Соседи уже установили под окно стремянку. Поднявшись еще раз, герой-спаситель вынес старшего из детей», — отметили в ведомстве.

Матери с десятимесячным ребенком помогли выбраться через окно.

Пожарные перекрыли газ, а врачи скорой помощи провели необходимые процедуры при газовом отравлении. «Понимая, чем может обернуться утечка газа в замкнутом помещении, Гамид Магомедов решил действовать. Дважды он вошел в опасную для жизни и здоровья зону. Неравнодушие и благородство, самопожертвование и мужество проявились в этом Поступке настоящего Человека», — сообщает Южный региональный центр МЧС.

Гамид Магомедов женат, у него двое детей.