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Школа для родителей: воспитание детей от 0 до 4. (2-е издание)
Екатерина Бурмистрова
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В детдоме вздрогнули: “Вы соображаете, о чем просите?“

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Все свои 12 лет Леша провел в сиротских учреждениях. В детдоме его "списали". Этот ребенок вообще должен был умереть. Но он жил и жил. Странная внешность мальчика отпугивала потенциальных усыновителей, но одна смелая женщина все же нашлась.
В детдоме вздрогнули: “Вы соображаете, о чем просите?“

В детдоме его “списали”

«Когда мы увидели его в палате, он напомнил мне зародыш. Белый весь, и согнутый, как вопросительный знак. Мы сказали: «Леша, мы к тебе». Он удивился и указал на себя «Ко мне?!». И махнул: «Проходите»», – так вспоминает Надежда Ярихметова свою первую встречу с Лешей.

У Леши Шаева сложный генетический синдром. Мама отказалась от малыша сразу же в роддоме. Она сама страдала от того же заболевания, но в меньшей степени, перенесла несколько пластических операций. Пройдя тяжелые испытания и увидев, что ребенок родился таким же, женщина оказалась не готова пережить мучения заново. Надежда говорит, что не винит Лешину маму, ведь не так-то просто жить с таким лицом…

Все свои 12 лет Леша провел в сиротских учреждениях. В детдоме его “списали”.

Собственно, этот ребенок вообще должен был умереть – то, что его ждет летальный исход, врачи решили сразу. Но он жил и жил.

Его обучением и развитием никто не занимался, и когда его в 2015 году обнаружила Алена Синкевич, координатор проекта «Близкие люди» благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам», он уже жил в своем изолированном мире, на своей “планете”.

Так и появился тег #планетаЛешка, под которым Алена публиковала в фейсбуке свои заметки о мальчике. Леша не говорил, но все понимал, и даже придумал свою систему знаков. Он мог бы не отставать в интеллектуальном развитии вообще, если бы рос в семье, замечает Надежда.

Ну а пока Леша жил в детском доме,  Надежда готовилась стать приемной мамой. У нее уже был опыт – ее старший приемный сын Ваня уже взрослый. И опыт родительский тоже немалый: четверо кровных детей. Старшая, Яна, – живет уже самостоятельно, ей 20 лет. Остальные помладше: 11-летний Женя, 7-летняя Катя и 5-летний Вася.

Листая базы данных, Надежда наткнулась на фото Алексея. Первый шок сменился удивлением: кто это? Как он общается с миром? А чуть позже Надежда увидела пост в соцсети «Одноклассники» – о том, что Лешу везут в Англию на операцию. Так получалось, что информация о необычном мальчике стала попадаться на глаза Надежде все чаще.

“Эти люди соображают, о чем просят?”

«Я рассказала о Леше в семье.  И мы стали читать про него. Ему тогда в Англии делали глаза и губы, чтобы он мог хотя бы закрывать глаза и мог говорить. У него нет патологии речи, просто не смыкались губы. С годами речевой аппарат закостенел, ведь им никто не занимался. Это как последствия инсульта – если потом не реабилитировать человека, не работать над восстановлением функций, то ничего и не получится», – говорит Надежда.

Наконец Надежда собралась с духом и решила увидеть необычного мальчика. Почему-то мысли все возвращались к Леше, и захотелось встретиться с ним вживую.

«Я не понимала, не знала, как с ним общаться. Мне посоветовали взять с  собой мыльные пузыри и музыкальную книгу. Мы взяли. И пришли на день открытых дверей в ДДИ».

Желающих пообщаться с юными обитателями интерната для детей с особенностями здоровья, оказалось только трое. Надежда, ее дочь Яна и их соседка.

«Как водится, дети нам показали, чему они научились, танцевали… я смотрела на них, но Леши не видела. Потом мы начали общаться с Еленой Леонидовной, руководителем интерната, и нам сказали: «У нас есть такая девочка…».

Но я прервала эту фразу: «Мне не нужна девочка, нам нужен один мальчик. И конкретный мальчик. Леша. Фамилию не знаю». Помню, Елена Леонидовна очень внимательно на меня посмотрела. Позже она призналась, что подумала тогда: «Эти люди вообще соображают, о чем они просят? Готовы ли они к такому?».

Но оказалось, что Леша в больнице. «Приезжайте, когда его выпишут», – предложили Надежде, но она попросила навестить мальчика в больнице. И сотрудники интерната уступили перед таким напором. Получив пропуск, Надежда и Яна отправились в Морозовку.

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Он не верил, что мы вернемся

Надежда Ярихметова вспоминает, что была не вполне уверена в правильности своего шага, придя в Морозовскую больницу. Страшно не было. Но в то же время Надежда думала: «Зачем я все это задумала? Глупости какие-то».

А Леша между тем сложил в свой пакетик принесенные ему гостинцы, рассматривал часы на руке Надежды… но он был благодарен за внимание к нему. А свою благодарность мальчик проявляет, укладывая спать, – такая привычка появилась еще с детства. Вот и Надежду он начал убаюкивать. А потом попросил спеть ему колыбельную.

«И я решила спеть ту, которую часто пою на ночь своим детям. Но когда я дошла до слов про дом, Леша прервал меня.

«Дом это там где вас поймут, где надеются и ждут»…  Я спросила: «Что, грустная?». Он кивнул.

Но ему понравилось. Думаю, ему таких песен не пели».

Но дома Надежду ждали трое ее детей, и их дедушка с давлением…пора было уходить. «Мы сказали, что уходим. Леша сразу встал, сунул куртки мне, Яне, и показывает: «Идите». Слезный канал у него нарушен, он не может плакать, но глаза стали красные. Мы сказали: «Леша, мы правда к тебе придем еще!». А он отвернулся к стене и молчит. Так мы и расстались тогда», – рассказывает Надежда.

Не сразу Надежда и Яна отъехали  от больницы. «Посмотри, как на него смотрят эти медсестры! Они боятся к нему подходить! – возмущалась Яна. –  Наша сестра, когда лежит в больнице, она с нами, а он один!».

«Ты что, хочешь, чтобы я прямо сейчас его забрала? Подожди. Сейчас тобой руководит жалость. Давай приедем дня через два. Как раз после майских праздников», – предложила Надежда.

И они снова приехали. Сдержали обещание. «Леша нас сразу узнал, захлопал в ладоши. Он очень обрадовался, закричал от радости. Я спросила: «Ты не верил, что мы придем?» и он кивнул: да, не верил».

«Уже после этой встречи с Лешей в мае мы списались с Аленой Синкевич, – говорит Надежда. – Тогда я уже знала, как вести себя с Лешей. Но не знала, чего же я хочу. Когда Алена спросила меня о моих планах, я ответила: «Если честно – не знаю сама, как, но я хочу как-то ему помочь».  На такое создание природы я была не готова. Но Леша уже засел у меня внутри. Я спросила Алену: «Как с этим живут?». Она сказала : «Вы первые, кто об этом спросил. Обычно сразу отказывались. А как живут? Живут, не заклиниваясь на этом». – «А если я его не возьму, и никто его не возмет – что с ним будет?»  –  «Ничего не будет. ПНИ».

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Странные пальцы и мужское рукопожатие

Надежда понимала, что Леша очень необычен. Не каждый спокойно воспринимает его внешность. И решила знакомить своих детей с ним постепенно, по очереди. «Мне важна была реакция на него моих детей. Например, до меня другая женщина хотела взять Лешу, но ее кровная дочка испугалась его, и все отпало. Мы с детьми приезжали на прогулки в ДДИ и там привыкали друг к другу».

А вот пятилетний Вася увидел Лешу впервые, когда мальчик приехал в дом к Надежде. «У Леши странные пальцы, как у лягушонка, с перемычками. И наш младший Вася смотрел все время даже не на его лицо, а на пальцы. А я говорю Васе: «С мужчинами надо здороваться за руку». Леша протягивает руку – а Васе страшно. Он ходил вокруг Леши кругами, присматривался к нему. Но через какое-то время все же поздоровался с ним. И они так подружились, что сейчас ближе всего друг к другу».

Мужа Надежда предупредила, что привезет в дом необычного ребенка. Но Руслан позже признавался, что не ожидал увидеть такого человека.  «Муж думал, что, возможно, это будет ребенок в инвалидной коляске – но все оказалось еще сложнее», – говорит Надежда. Но мужская дружба состоялась.

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«Сколько дней у меня еще есть, чтобы быть с вами?»

Адаптационный период семьи прошел на море. Леша практиковал провоцирующее поведение, но Надежда не сдавалась.

«Я постоянно звонила Алене Синкевич и Елене Леонидовне, советовалась. Без их сопровождения мне было бы тяжело, может, я бы отказалась от этой идеи, хотя проклинала бы себя потом», – признается Надежда, без сопровождения приемным родителям очень сложно.

А вот отношение окружающих, чего внутренне опасались Надежда и Руслан, порадовало: агрессии или неприятия не было, было любопытство.

«Мы там, на юге, были звездами.

К Леше часто подходили дети, девочки. Они спрашивали, почему он такой, можно ли его потрогать. Причем все думают, что он не слышит и ничего не понимает.

Но Леша никакой реакции не проявлял, спокойно относился к такому вниманию к себе. Правда, он проявлял страх перед подростками, детьми, которые старше его, – доверял малышам больше. Но потом привык».

Все лето и до осени семья прожила в гостевом режиме. «Когда мы возвращали Лешу в ДДИ, на несколько дней, по разным причинам – мы его привозили по требованию интерната – он был как в воду опущенный. И Леша спрашивал меня, показывая на пальцах: «Сколько дней у меня еще есть, чтобы быть у вас?». Это было непросто.

А летом ДДИ отправил Лешу в санаторий. Было так странно, – рассказывает Надежда. –  В доме тишина, не слышно его мычания, исчезли все резкие звуки… Когда мы встретились после его возвращения, он бросился к нам радостный: тоже соскучился».

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Картинку назвал «мама» и показал на меня

Осенью семья Надежды Ярихметовой  созрела к принятию решения: Леша придет в семью окончательно и навсегда. А 13 января 2017 года, в Старый Новый Год, приемная семья Леши была оформлена уже документально.

В жизни мальчика многое меняется ежедневно. Детям купили двухъярусную кровать, Леша очень хочет спать наверху – но взбираться ему по лестнице не так просто, руки не всегда слушаются. Но он учится. А в Новый год Леша впервые наряжал елку. И впервые наблюдал за фейерверками. Лешка был счастлив, обнимаясь с Дедом Морозом, роль которого играл глава семейства, и получая подарки.  И даже, замечает Надежда, такое ощущение, что и лицо Леши меняется. Он все больше становится похож не на инопланетянина, а на такого же человека, как его братья и сестры.

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Семья выросла, и пришлось из крохотной московской квартиры переехать в дом в деревне. Пока Леша ходит учиться в школу «восьмого вида», другие дети учатся в школе недалеко от дома, возможно, удастся перевести в нее и Лешу.

Впереди еще долгий путь реабилитации и лечения. Леша начал заниматься в логопедическом центре «Территория речи» – благодаря помощи фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам». Скоро мальчику купят ноутбук с синтезатором голоса, чтобы ему было легче учиться говорить, а пока Леша уже умеет печатать короткие слова на компьютере, складывать карточки. Татьяна Грузинова, руководитель «Территории речи» и основатель методики обучения неговорящих детей, убеждена, что Лешу можно научить говорить и писать.

«На самом первом занятии он назвал меня мамой.  Когда Татьяна Грузинова проводила диагностику Леши, она показывала ему карточки-пиктограммы.

На картинку с мужчиной Леша «сказал» «папа», а на картинку с женщиной – «мама», и показал на меня, хотя рядом сидела и Алена Синкевич. Я была очень счастлива и удивлена.

Было месяца четыре, как мы знали друг друга», – рассказывает Надежда.

Надежда очень верит в Лешу. Боится только, если вдруг с ней что-то случится, что же будет с мальчиком? Не пропадет ли он? Но специалисты уверены: не пропадет. За такое короткое время семья Надежды уже дала Леше очень многое. И рядом с ним всегда будут близкие люди, которые не оставят его. Впереди еще, конечно же, много сложностей. Но у Леши уже есть мама. А это самое главное.

 

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