В детской больнице Архангельска открылось паллиативное отделение

17 мая. ПРАВМИР. Отделение паллиативной медицинской помощи на 10 коек открылось в детской областной клинической больнице в Архангельске.

“Задача нового отделения — улучшить качество медицинской помощи и жизни детей с неизлечимыми тяжелыми заболеваниями и их семей, предотвратить и облегчить страдания юных пациентов. Одним из направлений деятельности паллиативного отделения станет работа с семьями, в том числе психологическая поддержка родителей и обучение их навыкам ухода за “тяжелыми” детьми”, — сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областного правительства.

В отделении оборудованы комфортабельные палаты совместного пребывания матери и ребенка. Шестерым детям уже обеспечен круглосуточный уход, ожидается поступление еще троих пациентов. На сегодняшний день в Поморье около 600 детей, нуждающихся в паллиативной помощи, 55 из них проживают в Архангельске.

Впервые три паллиативные койки в детской областной больнице были открыты в 2014 году. Средства на ремонт и подготовку помещений нового отделения — 7,7 миллиона рублей — были выделены из областного бюджета. Аппаратуру для респираторной поддержки детей на сумму в 2,5 миллиона рублей приобрели за счет благотворительной помощи итальянского мецената Эннио Бордато. Еще 470 тысяч рублей на приобретение бытовой техники, мебели, предметов ухода за больными, оснащение “игровой комнаты” выделили спонсоры.