В доме для инвалидов в Иркутске произошел пожар, пострадали 13 человек

Позднее в Следственном комитете сообщили о 13 пострадавших пострадавших. После пожара сотрудники СК начали проверку.
По словам заместителя начальника ГУМЧС по области Виктора Пашкова, причиной пожара стало короткое замыкание при использовании сушильной машины. Огонь охватил десять квадратных метров.
“Помещения были сильно задымлены. Люди преклонного возраста находились на втором этаже, их эвакуировали на балкон, откуда спускали на мягких носилках вниз. До прибытия “скорой” проводили реанимационные мероприятия и оказывали доврачебную помощь”, — добавил Пашков.
По его словам, дом престарелых и инвалидов не значится в реестре поставщиков соцуслуг.