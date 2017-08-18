В двух испанских городах произошли теракты, пострадали более 100 человек

Всего в результате теракта в Камбрильсе пострадали семь человек. Двое из них находятся в критическом состоянии. Среди раненых числится сотрудник полиции.

Ранее в Барселоне фургон наехал на пешеходов. Как отметили в испанской службе гражданской обороны, при нападении погибли или пострадали граждане 18 стран. Граждане России не пострадали.

Ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка “Исламское государство”.

Кроме того, прогремели два взрыва в Альканаре: вечером в среду и вечером в четверг, в них погиб один человек и более десяти пострадали, в том числе несколько полицейских. Полиция ищет возможную связь событий в Барселоне, Камбрильсе и Альканаре.