В двух испанских городах произошли теракты, пострадали более 100 человек

Всего в результате терактов погибли 13 человек, еще более ста пострадали. По предварительной информации, россиян среди них нет, сообщает РИА Новости. Министерство внутренних дел Каталонии подтвердило, что теракты связаны.
“Эта атака была в том же русле. Между ними существует связь”, — заявил советник министерства внутренних дел Каталонии Хоакин Форн.
В ночь с четверга на пятницу каталонские полицейские обезвредили в Камбрильсе злоумышленников, готовивших террористическую атаку. В ходе спецоперации были убиты четверо террористов, еще один задержан, но скончался позже от полученных ранений. Полиция заявила, что на пятерых террористах были пояса смертников, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Всего в результате теракта в Камбрильсе пострадали семь человек. Двое из них находятся в критическом состоянии. Среди раненых числится сотрудник полиции.
Ранее в Барселоне фургон наехал на пешеходов. Как отметили в испанской службе гражданской обороны, при нападении погибли или пострадали граждане 18 стран. Граждане России не пострадали.
Ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка “Исламское государство”.
Кроме того, прогремели два взрыва в Альканаре: вечером в среду и вечером в четверг, в них погиб один человек и более десяти пострадали, в том числе несколько полицейских. Полиция ищет возможную связь событий в Барселоне, Камбрильсе и Альканаре.