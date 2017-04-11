В Египте мусульмане сдают кровь для христиан, пострадавших от теракта

Как сообщает Al Arabiya, в больницах города кровь начала заканчиваться уже через несколько часов после теракта. Городские власти через громкоговорители обратились к местным жителям с просьбой приходить в мечети и сдавать там кровь для пострадавших. На призыв откликнулись как мужчины, так и женщины. В результате сотни упаковок донорской крови были доставлены в территориальный банк крови и больницу, куда госпитализировали раненых.

Как сообщалось ранее, во время службы в честь Вербного воскресенья в коптской церкви Мар-Гиргис (Св. Георгия) в Танте прогремел взрыв. Другой взрыв произошел возле центра подготовки полицейских. Через несколько часов террорист взорвал себя возле входа в кафедральный собор коптской церкви Мар-Маркус (Св. Марка) в Александрии.

Общее число пострадавших при терактах составило около 100 человек. Ответственность за них взяла на себя запрещенная в России экстремистская группировка «Исламское государство».