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В Египте мусульмане сдают кровь для христиан, пострадавших от теракта

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11 апреля. ПРАВМИР. Мусульмане откликнулись на призыв властей египетского города Танта сдать кровь для христиан, которые пострадали от теракта 9 апреля.
В Египте мусульмане сдают кровь для христиан, пострадавших от теракта
Фото: alarabiya.net

Как сообщает Al Arabiya, в больницах города кровь начала заканчиваться уже через несколько часов после теракта. Городские власти через громкоговорители обратились к местным жителям с просьбой приходить в мечети и сдавать там кровь для пострадавших. На призыв откликнулись как мужчины, так и женщины. В результате сотни упаковок донорской крови были доставлены в территориальный банк крови и больницу, куда госпитализировали раненых.

Как сообщалось ранее, во время службы в честь Вербного воскресенья в коптской церкви Мар-Гиргис (Св. Георгия) в Танте прогремел взрыв. Другой взрыв произошел возле центра подготовки полицейских. Через несколько часов террорист взорвал себя возле входа в кафедральный собор коптской церкви Мар-Маркус (Св. Марка) в Александрии.

Общее число пострадавших при терактах составило около 100 человек. Ответственность за них взяла на себя запрещенная в России экстремистская группировка «Исламское государство».

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