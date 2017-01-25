В Екатеринбурге мужчина вытащил из пожара соседского ребенка

25 января. ПРАВМИР. В Екатеринбурге произошел пожар, в котором пострадал 9-летний ребенок. Его спас сосед.

Ребенок находился один в квартире, когда она загорелась. Ему не помощь мужчина, проживающий по соседству. Он выбил стекло в окне и вытащил ребенка еще до прибытия пожарных. Мальчик госпитализирован с отравлением угарным газом.

Возгорание произошло в квартире, расположенной на первом этаже 4-этажного дома на улице Маяковского. Площадь пожара составила всего 2 кв. м., однако, по словам источников, квартира сильно пострадала.

«Я знаю хозяйку сгоревшей квартиры. Она тянет двоих детей. К сожалению, ей не потянуть ремонт обгоревшей комнаты, у нее низкооплачиваемая работа», – цитирует Е1 знакомого пострадавшей семьи.