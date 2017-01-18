В Екатеринбурге прохожий спас от холода 7-летнюю школьницу

18 января. ПРАВМИР. В Екатеринбурге мужчина посреди ночи спас от холода 7-летнюю девочку, которая перепутала день с ночью и отправилась в школу.

Как рассказал мужчина (его зовут Лев), около 2:30 он приехал с работы домой, вышел из машины и увидел маленькую девочку со школьным ранцем за спиной. Лев спросил у нее, кто она и что делает на улице в такое время, сообщает E1.ru.

Девочка представилась Полиной, сказала, что ей семь лет и что она пошла в школу, перепутав время. Когда она пришла на занятия, то обнаружила, что школа закрыта. Домой она тоже попасть не смогла, поскольку ключей у нее не было, а дверь захлопывается автоматически, и домофон тоже не работает.

По словам Льва, Полина рассказала, что отличница. В школу она пошла самостоятельно, поскольку мама и отчим были на работе, а бабушка и дедушка не заметили, как она ушла из дома.

Девочка была очень замерзшей. Лев посадил ее в машину погреться, а сам вызвал полицию.

«Пока мы ждали, девочка заснула. Когда полиция приехала, я дал показания, а потом ее увезли в отделение до выяснения обстоятельств», – сказал Лев.