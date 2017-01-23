В Екатеринбурге спящего таксиста спасли из загоревшегося авто

23 января. ПРАВМИР. В Екатеринбурге автомобилисты спасли таксиста, спящего в загоревшемся автомобиле.

Инцидент произошел на выходных. Водитель такси остановился поспать рано утром в воскресенье на обочине дороги неподалеку от аэропорта. Мотор при этом он не заглушил. Через какое-то время в машине марки Рено Логан начался пожар, сообщает «Комсомольская правда».

Это увидели проезжавшие мимо автомобилисты. Они пришли на помощь, разбив стекло машины и вытащив шофера на улицу. Тем самым они спасли мужчине жизнь, поскольку тот был без сознания от отравления угарным газом.

Прибывшие на место происшествия врачи «скорой помощи» госпитализировали таксиста, а пожарные потушили автомобиль.