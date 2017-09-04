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Петербургская епархия: умершей от ВИЧ девочке оказывалось лечение

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4 сентября. ПРАВМИР. Председатель отдела по взаимоотношениям церкви и общества петербургской епархии Александр Пелин сообщил, что девочке, которая умерла от ВИЧ в Петербурге, оказывалось необходимое лечение.
Петербургская епархия: умершей от ВИЧ девочке оказывалось лечение
Александр Пелин. Фото: ТАСС

Ранее СМИ сообщили, что в Петербурге умерла девочка, родители которой по религиозным убеждениям отказывались от ее лечения. Приемный отец умершей оказался священником Санкт-Петербургской епархии РПЦ Георгием Сычёвым.

«У меня другая информация, что он (приёмный отец) наоборот  прикладывал все усилия вместе со своей супругой для того, чтобы суметь пролечить. Более того, они даже в Германию обращались, у тех врачей консультировались. Супруга его практически дневала и ночевала в больнице. Я думаю, что тут проблема в запущенности», – сказал Александр Пелин в интервью радиостанции «Говорит Москва».

По его мнению, ребенка не смогли спасти врачи, поскольку форма заболевания была крайне сложная, и какого-то единого лекарства от ВИЧ сейчас нет.

«Я не знаю, откуда вообще взята эта информация, что священник мог не лечить. Это уму непостижимо и не соответствует действительности. Если наши врачи не смогли этого сделать, зачем-то надо искать того, кто виноват. Такое же бывает! Врач не дает гарантий, как пойдет процесс выздоровления. Ни врач, ни священник не может сказать, как пойдет процесс исцеления, если организм больной, изношенный. Только чудо может спасти иногда», – добавил Пелин.

Ранее Следственный комитет по Петербургу начал доследственную проверку по факту смерти 26 августа в детской больнице ВИЧ-инфицированной 10-летней девочки.

«В ходе проверки из учреждений, где она проходила лечение, будут изъяты необходимые медицинские документы, назначена судебно-медицинская экспертиза, на разрешение которой будет поставлен ряд вопросов, в том числе о причинах ее смерти, правильности назначенного и проводимого лечения», – говорилось в сообщении.

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