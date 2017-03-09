В фильме “Красавица и чудовище” нет признаков гей-пропаганды – Минкульт

9 марта. ПРАВМИР. Министр культуры Владимир Мединский заявил, что в фильме "Красавица и чудовище" не найдено признаков гей-пропаганды.

“Не нашли. У нас есть заключение Института культурного наследия Лихачёва. Они посмотрели фильм в деталях, целой комиссией”, – сказал Мединский, отвечая на вопрос о наличии признаков гей-пропаганды в фильме, его слова приводит Интерфакс.

Он отметил, что эксперты института отличаются “ультраконсервативным подходом в вопросах культуры”.

“В официальном заключении они рекомендовали повысить возрастной ценз, что и было сделано”, – сказал Мединский, уточнив, что речь идет об ограничении “16+”.

“Прокатчики постараются не ставить этот кинофильм в утренние часы, когда его могут посмотреть дети, но никаких формальных нарушений закона ни сотрудники, ни чиновники министерства, ни сотрудники департамента кино, ни целая комиссия не увидела”, – сказал глава ведомства.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов попросил министра культуры Владимира Мединского провести допремьерную проверку фильма “Красавица и чудовище” на предмет пропаганды гомосексуализма. Он заявил, что, согласно сообщениям СМИ, в американском мюзикле, который на днях выйдет в российский кинопрокат, одной из сюжетных линий будут гомосексуальные отношения между главными героями.

“Но в данном случае общественность не может смотреть молча на то, что предлагают кинопрокатчики под видом детской сказки — явная, неприкрытая, бессовестная пропаганда греха, извращенных сексуальных отношений”, — заявил депутат в обращении.