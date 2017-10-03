В фонд «Подари жизнь» подбросили коробки с патронами

3 октября. ПРАВМИР. Уголовное дело возбуждено по факту обнаружения коробок с патронами к огнестрельному оружию в одном из отделений благотворительного фонда «Подари жизнь» в Москве.

«В полицию от координатора отделения фонда “Подари жизнь” поступило сообщение о подозрительном предмете на улице Саморы Машела, дом 1. Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что в помещение фонда “Подари жизнь” по указанному адресу вошел неизвестный, представился курьером, оставил пакет белого цвета с находящимся в нем двумя коробками, после чего скрылся», – сообщил ТАСС источник, уточнив, что инцидент произошел 29 сентября, однако известно о нем стало только во вторник.

По словам источника, при осмотре в коробках обнаружены и изъяты 77 винтовых патронов к нарезному длинноствольному огнестрельному оружию, которые относятся к категории боеприпасов.

«Помещение фонда было обследовано, никаких вызывных устройств и взрывчатых веществ не обнаружено», – подчеркнул собеседник агентства.

Уголовное дело возбуждено по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».

Негосударственный благотворительный фонд «Подари жизнь» был основан в 2006 году для помощи детям с онкологическими, гематологическими и другими тяжелыми заболеваниями. Учредителями являются актрисы Дина Корзун и Чулпан Хаматова.