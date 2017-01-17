О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Как правильно провести Святки?
Как правильно провести Святки?
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
LiveJournal
Помочь порталу Подписаться на рассылку
Книги
Правмира
Школа для родителей: воспитание детей от 0 до 4. (2-е издание)
Екатерина Бурмистрова
Навигация
Важные темы:

В Германии артиста оштрафовали за отжимания на алтаре

|
17 января. ПРАВМИР. Участковый суд города Саарбрюккена (федеральная земля Саар) приговорил к штрафу в 700 евро артиста, который опубликовал видео, демонстрирующее, как он отжимается на алтаре в католической церкви.
В Германии артиста оштрафовали за отжимания на алтаре
Александр Карле на скамье подсудимых. Фото: focus.de

Как говорится в заявлении инстанции, которое цитирует ТАСС, мужчина признан виновным в препятствовании отправлению религиозных обрядов и в нарушении неприкосновенности жилища. По словам судьи, «в этот день была нарушена допустимая граница».

38-летний артист Александр Карле сделал несколько отжиманий на алтаре местной базилики Святого Иоанна и запечатлел это на видеокамеру. Видеозапись была названа Pressure to Perform («психологическое давление, диктуемое необходимостью показывать высокие результаты»).

Карле сообщил о своем намерении обжаловать приговор. Спустя несколько недель после публикации видео он заявил, что речь идет исключительно об искусстве и что его акция не направлена против Церкви.

Теги:
, ,
Понравилась статья? Помоги сайту!
Правмир существует на ваши пожертвования.
Ваша помощь значит, что мы сможем сделать больше!
Любая сумма
Пожертвовать
300
Пожертвовать
Автоплатёж  
Подписаться
500
Пожертвовать
1 000
Пожертвовать
Пожертвования осуществляются через платёжный сервис CloudPayments.
Комментарии
Обсудить на форуме
Похожие статьи
Протестантского пастора оштрафовали по «закону Яровой»
Протестантского пастора оштрафовали по «закону Яровой»
Новостная служба "Православие и мир"

Сам он говорит, что намерен обжаловать решение суда

Суд приговорил блогера Антона Носика к штрафу за экстремизм
Суд приговорил блогера Антона Носика к штрафу за экстремизм
Новостная служба "Православие и мир"

Блогер оштрафован на 500 тысяч рублей за пост о Сирии

В Бельгии католический дом престарелых оштрафован за отказ совершать эвтаназию
В Бельгии католический дом престарелых оштрафован за отказ совершать эвтаназию
Новостная служба "Православие и мир"

Администрация дома престарелых не пустила к пожилой женщине врача, пришедшего сделать смертельную инъекцию

Благотворительный фонд
Динара Мухтарова: снова двигаться
Динара Мухтарова: снова двигаться
77% собрано / 82000 руб. осталось
Шаг вперед для Тёмы Саркисяна
Шаг вперед для Тёмы Саркисяна
37% собрано / 372713 руб. осталось
Проект "Правмира"
Мифы о православии
Мифы о православии
Подробнее
Другие статьи автора
"
Владимир Легойда: Споры о прошлом не должны разделять наших потомков
Новостная служба "Православие и мир"

Представитель Церкви призвал не романтизировать белый или красный проект, а передать потомкам стремление к сохранению гражданского мира

"
В Ивановской области больному ребенку сделали переливание крови по решению суда
Новостная служба "Православие и мир"

Отец отказался дать согласие на переливание крови по религиозным соображениям

"
Светлана Дель обратилась в суд с требованием вернуть изъятых детей
Новостная служба "Православие и мир"

Из семьи многодетной матери из Зеленограда были изъяты 10 приемных детей

Все статьи автора
Статьи Дня
Исаакиевский: собор горожан и прихожан
Андрей Гореликов

Мешок свечей, пламенные гиды и заповедь о любви. Репортаж с места событий

Миша и Тая
Елена Горелик

Памяти одной семейной пары: «С мужем я — одно целое, а дети…

«Под музыку его оркестра мы становились офицерами»
Мария Строганова

Дирижера Валерия Халилова хоронили под плач «Адажио», которое он сочинил

самое читаемое

Протоиерей Максим Первозванский: Многодетность – это серьезный риск18,395

Нюта Федермессер: Лиза не святая, она земная и грешная, как и все мы17,887

Доктор Лиза. В жизнь вечную12,943

«Она ничего не боялась. Только того, что не довезет детей»12,368

Если органы опеки забирают ребенка – что делать?11,297

Патриархия составила список профессий, которые не совместимы со священством10,429

Двое на литургии9,146

Прощание с Доктором Лизой началось в Москве8,981

Миша и Тая8,957

Победитель конкурса «Чудо-2016»: У меня все перевернулось в жизни8,091

лучшие авторы

Новостная служба50,990

Протоиерей Максим Первозванский18,432

Нюта Федермессер17,916

Ксения Кнорре Дмитриева15,160

Тамара Амелина12,981

Мария Артёмова (Китайчик)11,312

Елена Горелик9,273

Иван Алексюк9,155

Оксана Головко8,107

Архимандрит Андрей (Конанос)5,400

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
LiveJournal
Подписка на рассылку
Почта Pravmail
О проекте
Помочь порталу
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса Фонд Возращение Каталог Православное Христианство.Ру
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Перепечатка материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта