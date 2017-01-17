В Германии артиста оштрафовали за отжимания на алтаре

17 января. ПРАВМИР. Участковый суд города Саарбрюккена (федеральная земля Саар) приговорил к штрафу в 700 евро артиста, который опубликовал видео, демонстрирующее, как он отжимается на алтаре в католической церкви.

Как говорится в заявлении инстанции, которое цитирует ТАСС, мужчина признан виновным в препятствовании отправлению религиозных обрядов и в нарушении неприкосновенности жилища. По словам судьи, «в этот день была нарушена допустимая граница».

38-летний артист Александр Карле сделал несколько отжиманий на алтаре местной базилики Святого Иоанна и запечатлел это на видеокамеру. Видеозапись была названа Pressure to Perform («психологическое давление, диктуемое необходимостью показывать высокие результаты»).

Карле сообщил о своем намерении обжаловать приговор. Спустя несколько недель после публикации видео он заявил, что речь идет исключительно об искусстве и что его акция не направлена против Церкви.