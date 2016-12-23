В Госдуме хотят приравнять искусство к предметам религиозного почитания

23 декабря. ПРАВМИР. Группа депутатов во главе с режиссером Станиславом Говорухиным внесла в Госдуму законопроект, вводящий административную ответственность за «воспрепятствование публичной демонстрации произведений искусства».

По словам автором документа, в последнее время случаи срыва выставок и спектаклей «участились», нередко они «связаны с порчей и даже уничтожением музейных и выставочных экспонатов, прерыванием театральных спектаклей». «В качестве примеров можно привести происшествия на выставке работ фотографа Джока Стерджеса в Центре фотографии имени братьев Люмьер, на выставке “Скульптуры, которых мы не видим” в Манеже, на выставке студентов и выпускников Московской школы фотографии и мультимедиа имени Родченко, на спектакле “Идеальный муж” МХТ имени Чехова»,— приводит слова законотворцев газета «Коммерсантъ».

За последние три года «было сорвано несколько десятков выступлений в самых разных городах России», напоминают они. При этом виновные в этом люди не были наказаны — напротив, многие из них «бравировали совершенными поступками, действиями, которые являются в обычном понимании вандализмом», говорится в документе.

Депутаты предлагают за «умышленное публичное осквернение публично демонстрируемых произведений» или «воспрепятствование публичной демонстрации произведений искусства» наказывать штрафом от 30 тыс. до 50 тыс. рублей либо обязательными работами на срок до 120 часов. Повторное правонарушение будет грозить штрафом в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей или обязательными работами на срок до 200 часов (такие же санкции предусмотрены и если действия нарушителя повлекли приостановку спектакля или выставки).

Авторы указывают, что размер санкций предлагается установить по аналогии с нормами КоАП, направленными на защиту религиозной или богослужебной литературы, предметов религиозного почитания, знаков или эмблем мировоззренческой символики и атрибутики от умышленного публичного осквернения, порчи или уничтожения».

По словам куратора Центра фотографии имени братьев Люмьер Натальи Григорьевовй, все последние провокации в галереях и театрах — это не чье-то «личное высказывание», а «пиар определенных организаций и групп людей, которые преследуют свои цели и задачи». «От того, что за это будет полагаться штраф 40, 50 или 100 тыс., ничего не изменится абсолютно. Эта сумма в наше время вряд ли может на что-то повлиять»,— говорит она.