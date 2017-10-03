В Госдуме рассмотрят вопрос чтения молитв в начале и конце заседания рабочих групп

3 октября. ПРАВМИР. Глава комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольга Савастьянова планирует обсудить с членами комитета возможное изменение в регламент ГД по поводу чтения молитв в начале и в конце заседания рабочих групп.

Ранее в Госдуме состоялось заседание межфракционной группы депутатов по защите христианских ценностей, в начале и по итогам которого участники хором читали молитвы. Это происходит во время каждого заседания данной группы.

«У нас в регламенте такие нормы не прописаны, но не прописаны, потому что таких вопросов никогда не возникало. Но этого, я считаю, быть не должно. Так что здесь есть предмет для раздумий», – цитирует Савастьянову РИА «Новости».

Она уточнила, что обсудит данную ситуацию с членами комитета, чтобы понять, «есть ли предмет для обсуждения».