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В Госдуме рассмотрят вопрос чтения молитв в начале и конце заседания рабочих групп

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3 октября. ПРАВМИР. Глава комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольга Савастьянова планирует обсудить с членами комитета возможное изменение в регламент ГД по поводу чтения молитв в начале и в конце заседания рабочих групп.
В Госдуме рассмотрят вопрос чтения молитв в начале и конце заседания рабочих групп
Фото: РИА «Новости» / Владимир Федоренко

Ранее в Госдуме состоялось заседание межфракционной группы депутатов по защите христианских ценностей, в начале и по итогам которого участники хором читали молитвы. Это происходит во время каждого заседания данной группы.

«У нас в регламенте такие нормы не прописаны, но не прописаны, потому что таких вопросов никогда не возникало. Но этого, я считаю, быть не должно. Так что здесь есть предмет для раздумий», – цитирует Савастьянову РИА «Новости».

Она уточнила, что обсудит данную ситуацию с членами комитета, чтобы понять, «есть ли предмет для обсуждения».

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