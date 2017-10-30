В Госдуме рассмотрят закон о посмертном донорстве

Законопроект был внесен сенаторами на рассмотрение в Госдуму 30 октября, сообщает РИА «Новости».
Предполагается, что свое волеизъявление по данному вопросу человек сможет отметить в паспорте или водительском удостоверении. Информация о потенциальных донорах, по мнению сенаторов, должна параллельно включаться в специализированную электронную базу данных. Законопроект также предусматривает, что в течении жизни человек может неоднократно изменить свое решение по поводу посмертного донорства.
Вопрос о фиксации волеизъявления человека на посмертное изъятие органов на законодательном уровне был поднят еще в 2014 году. Инициатива долго находилась на рассмотрении. За последние три года представители Госдумы «изучили значительное число комментариев и предложений, прозвучавших со стороны медиков, общественных организаций, юристов, представителей правительства и парламента». Новый законопроект доработан и учитывает все поправки и рекомендации от Министерства здравоохранения и комитета Госдумы по охране здоровья, отмечают авторы документа.