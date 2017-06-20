В Греции обнародовали данные о зарплатах священников

20 июня. ПРАВМИР. Греческое министерство финансов опубликовало данные о фактической заработной плате государственных служащих, в том числе православных клириков.

В соответствии с новым законом о заработной плате высших государственных служащих основная заработная плата архиепископа составляет 2 600 евро, митрополитита – 2210 евро, епископов – 1820 евро. Дополнительно выплачивается 75 евро за докторскую степень и 45 евро для магистров.

Рядовые священники с высшим образованием получают 678 евро, после 10 лет службы – 1032 евро, священники с 30-летним стажем – 1410 евро.

Для клириков, которые окончили только семинарию, основная заработная плата составляет 644 евро, а после 30 лет работы она достигает 1099 евро.

Из-за строгих ограничений в последние годы правительство сильно ограничивает возможности для рукоположения новых клириков. Это привело к появлению так называемого «неоплаченного духовенства». Такие священники не получают пенсии, не имеют медицинских страховок, а также не имеют права подписывать официальные документы, поскольку не являются правительственными чиновниками.

Благодаря усилиям архиепископа Иеронима II в этом году государство выделит почти 180 новых мест для новых священнослужителей в основном в сельской местности.