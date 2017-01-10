В Хабаровском крае возбуждено дело после наезда катера на кита

10 января. ПРАВМИР. В Хабаровском крае возбуждено административное дело после наезда катера с туристами на гренландского кита.

Дело открыто по статье «Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений», сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Тихоокеанского морского управления Росприроднадзора.

Видео, на котором видно, как лодка с туристами несколько раз наезжает на гренландского кита, было опубликовано в социальных сетях в конце 2016 году, однако широкое распространение эта история получилась после того, как руководство ФГБУ «Заповедное Приамурье» провело во вторник пресс-конференцию.

«Заповедное Приамурье» ведает хабаровскими заповедниками и нацпарками. В учреждении сообщили, что вычислили место, где был снят ролик. Оно находится в 60 километрах от границ национального парка «Шантарские острова», где отдыхают киты. Тур был организован одной из компаний, с которой у «Заповедного Приамурья» нет договора о сотрудничестве.

По словам замдиректора «Заповедного Приамурья» Дмитрия Гранкина, исходя из видеоролика, можно сделать вывод, что кит получил травмы от винта. «Кроме того, это глупый поступок. Ведь разъяренный кит мог уничтожить лодку и людей в ней», – добавил Гранкин.

Санкция за это правонарушение предполагает штраф до 1 миллиона рублей для юридических лиц,

Владимир Путин в ходе большой ежегодной пресс-конференции в конце 2016 года заявил, что поддержал бы ужесточение наказания за жестокое обращение с животными.