В Храме Христа Спасителя обсудят психологию церковной жизни

24 января. ПРАВМИР. Две секции, посвященные практической психологии церковной жизни, состоятся 26 и 28 января в Храме Христа Спасителя в рамках XXV Международных рождественских образовательных чтений.

Ключевая тема этого года – преодоление психологических сложностей, препятствующих духовной жизни, семейному счастью и пастырскому окормлению, говорится в анонсе мероприятия.

«Коснемся мы и пастырской психиатрии, и возможных психотерапевтических эффектов правильно выстроенной церковной жизни, и преодоления травмирующих аспектов церковной действительности – надеюсь, это будет интересно и священникам, и психологам, и мирянам, и тем, кто относится к церкви настороженно. Также участники секций смогут задать выступающим любые интересующие их вопросы и принять участие в обсуждении», – говорится в сообщении.

26 января (9:30-13:30) в аванзале Храма Христа Спасителя состоится секция «Психология и психиатрия в душепопечении», 28 января (10.00 – 16.00) – в красном зале секция «Психологические проблемы и церковная жизнь». Вход на оба мероприятия свободный.

XXV Рождественские чтения проходят с 24 по 28 января 2017 года.