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В Ингушетии запретили увековечивать память Сталина

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22 февраля. ПРАВМИР. Депутаты ингушского парламента в первом чтении единогласным решением приняли проект закона, налагающий запрет на увековечение памяти Сталина на территории региона.
В Ингушетии запретили увековечивать память Сталина

Решение принято в преддверии 73-летия со дня депортации ингушского народа, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Народного собрания Ингушетии.

«Проект закона предусматривает запрет на увековечение памяти Иосифа Сталина, который подверг массовым репрессиям целые народы, в том числе и ингушей», – сказал сотрудник пресс-службы.

Он отметил, что речь идет не только о запрете на установку бюстов и памятников «главному организатору репрессий», но и на присвоение его имени населенным пунктам, улицам, публичное оправдание его деятельности, размещения его изображения в общественных местах и в административных помещениях с целью возвеличивания его личности.

Как и ингушский народ, тотальной депортации были подвергнуты многие другие народы Северного Кавказа.

Жертвами тоталитаризма стали более 3,5 млн человек, представители более 60 национальностей. В 1957 году репрессированные народы, в том числе и ингуши, были реабилитированы.

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