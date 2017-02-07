В Интернете появились видеоинструкции по уходу за тяжелобольными людьми

7 февраля. ПРАВМИР. Школа по уходу за тяжелобольными людьми «Мастерская заботы» запустила youtube-канал, где можно найти видеоуроки, призванные помочь медицинскому персоналу и родственникам правильно организовать заботу за неизлечимо больным человеком.

Уроки посвящены организации пространства вокруг больного, учат избежать пролежней у пациента, рассказывают, как правильно его мыть, кормить и даже как с ним общаться.

Это проект фонда «Вера» и Ассоциации профессиональных участников хосписной помощи. Уроки ведет Ольга Выговская – главный врач новосибирского Епархиального дома милосердия.

«Быть сиделкой – это не про таблетки и не про ведение графика процедур, это про любовь к людям на самом пике их слабости и беспомощности. Но одной любви мало. Даже тем, кто уже работает в хосписах, в паллиативных отделениях не хватает знаний и навыков. От профессионализма и тактичности нянечки, медсестры, сиделки зависит то, насколько достойно и комфортно будет чувствовать себя пациент в последний период жизни. И насколько будут отягощены чувством вины его близкие, которые смогли или не смогли обеспечить этот заботливый уход», – говорит директор Центра паллиативной медицины Нюта Федермессер.

Видеоканал школы по уходу за тяжелобольными людьми «Мастерская заботы» позволит расширить круг людей, которые могут получить эти знания, говорится в сообщении фонда «Вера».

Видеоканал расположен по следующей ссылке.