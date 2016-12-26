В интернете появился сайт для виртуальных путешествий на Афон

26 декабря. ПРАВМИР. В Сети появился сайт для виртуальных путешествий на Святую гору Афон.

Проект «Гора Афон 360» позволяет все пользователям бесплатно обозревать святые места на 360 градусов на основе панорамных сферических фотографий. Как подчеркивают авторы проекта, теперь «совершить паломничество» к священному месту могут и женщины. Проект имеет греческую, английскую и русскоязычную версии.

На сайте опубликована информация обо всех афонских монастырях, скитах и кельях. Также там опубликованы фотографии и исторические справки. Причем авторы проекта надеются на то, что сайт будет постоянно пополняться новыми снимками и статьями. Пользователи также могут загрузить на сайт свои фотографии, воспользовавшись соответствующим разделом.

Отдельно на сайте опубликован виртуальный тур по местам, где подвизался преподобный Паисий.