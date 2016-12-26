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В интернете появился сайт для виртуальных путешествий на Афон

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26 декабря. ПРАВМИР. В Сети появился сайт для виртуальных путешествий на Святую гору Афон.
В интернете появился сайт для виртуальных путешествий на Афон
Фото: mountathos360.com

Проект «Гора Афон 360» позволяет все пользователям бесплатно обозревать святые места на 360 градусов на основе панорамных сферических фотографий. Как подчеркивают авторы проекта, теперь «совершить паломничество» к священному месту могут и женщины. Проект имеет греческую, английскую и русскоязычную версии.

На сайте опубликована информация обо всех афонских монастырях, скитах и кельях. Также там опубликованы фотографии и исторические справки. Причем авторы проекта надеются на то, что сайт будет постоянно пополняться новыми снимками и статьями. Пользователи также могут загрузить на сайт свои фотографии, воспользовавшись соответствующим разделом.

Отдельно на сайте опубликован виртуальный тур по местам, где подвизался преподобный Паисий.

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